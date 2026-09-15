“Este caso pasó de agache 40 años”: podcast reconstruye millonario robo a recursos colombianos

Un millonario robo ejecutado sin disparar un arma, operaciones financieras internacionales y una investigación que permaneció durante décadas lejos de la memoria de muchos colombianos son los ingredientes de Telerobo, el nuevo videopodcast de BumBox, plataforma que reúne diferentes producciones periodísticas y de entretenimiento.

El proyecto estrenó este martes 15 de septiembre su primer episodio y reconstruye la desaparición de 13,5 millones de dólares de recursos públicos colombianos que estaban custodiados en el Chase Manhattan Bank de Londres a comienzos de los años 80.

Parte de la investigación periodística de la producción está a cargo de la escritora y periodista Olga Behar, quien en entrevista con Mañanas Blu contó que la historia tiene para ella un componente personal. En aquella época trabajaba en el noticiero Contrapunto, dirigido por Jaime Soto Crespo, padre de Roberto Soto Prieto, señalado dentro de la investigación como el cerebro de la operación.

“Siempre hay una historia personal que es la que te deja una espinita que te hace seguir investigando”, explicó Behar.



¿Quién era Roberto Soto Prieto?

Según relató la periodista, Soto Prieto había sido un alto funcionario del Ministerio de Hacienda y posteriormente se convirtió en representante en Colombia de un banco alemán que participaba en transacciones relacionadas con las Fuerzas Militares, por lo que "tenía la capacidad de manejar las cuentas confidenciales de las Fuerzas Militares".

El caso fue investigado en su momento por la Procuraduría durante la gestión de Carlos Jiménez Gómez. Soto salió posteriormente del país y terminó radicándose en Europa, donde sostenía que había sido víctima de una persecución política.

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Una operación que parecía imposible para la época

La investigación de Telerobo reconstruye cómo los responsables consiguieron intervenir las comunicaciones utilizadas para ordenar la transferencia del dinero que estaba depositado en Londres.

Según contó Behar, parte de la operación se realizó desde las inmediaciones del Banco de la República, donde se consiguió acceso a las comunicaciones necesarias para enviar la instrucción que permitió movilizar los recursos.

“Nosotros tenemos todas las pruebas, todas las evidencias. Logramos conseguir las interceptaciones de las comunicaciones que ellos tenían y allí queda en evidencia cómo se hizo el robo”, afirmó.

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La producción oficial describe el caso como uno de los primeros grandes episodios de ciberdelito en Colombia, realizado mediante tecnologías que hoy pueden parecer rudimentarias, pero que para comienzos de los años 80 permitieron ejecutar una compleja operación financiera internacional.

Olga Behar logró hablar con Roberto Soto

Uno de los momentos más llamativos de la investigación ocurrió cuando la periodista logró contactar al propio Soto Prieto.

“Yo hablé con él. Y la que siempre decimos los periodistas: con usted o sin usted, el podcast va. Y él me dijo: ‘sin mí’”, recordó Behar.

Según la periodista, Soto le aseguró que el episodio había destruido su vida y reiteró que no reconoce haber participado en el robo.

La investigación también recuperó interceptaciones y archivos de la época, algunos de ellos en un dialecto utilizado en Suiza que obligó originalmente a los investigadores a buscar personas capaces de traducir las conversaciones.

Para Behar, una de las preguntas que impulsó el proyecto fue por qué un episodio de semejante magnitud terminó prácticamente olvidado.

“Este pasó de agache durante 40 años. ¿Por qué? Porque Colombia, las cuentas del Ministerio tenían un seguro y el seguro pagó. Entonces el Estado también dijo: recuperé mi plata, deje así”, señaló.

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Telerobo puede verse desde este 15 de septiembre en BumBox, YouTube y otras plataformas digitales, y contará con ocho episodios de aproximadamente 30 minutos dedicados a reconstruir el caso y las redes internacionales que hicieron posible el robo.