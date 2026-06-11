Encuentran sin vida a famosa influencer tras ser denunciada por exhibicionismo

Lo que era un viaje de turismo y de crecimiento personal, terminó en tragedia para la reconocida influencer Hilde Lynn Helphenstein, conocida en redes como "Jerry Gagosian", de 41 años, quien fue hallada sin vida en la habitación del hotel en donde se estaba hospedando en ese momento.

El hecho ocurrió en Sao Paulo, Brasil. La mujer se encontraba hospedada en el sitio debido a que viajó a realizarse un procedimiento estético, sin embargo, según reveló el medio local G1, fue hallada sin vida al lado de un botella de licor sin ningún tipo de pista de qué pudo haber sucedido.

A excepción de una cosa y es que, en un informe, hallaron que en el hotel la habían denunciado por "exhibicionismo": "Exhibiciones íntimas en público que escalaron a una situación de exposición parcial del cuerpo, causando vergüenza a los demás huéspedes", era le queja por la cual se dio el problema.

Sin embargo, en un comunicado, el hotel salió a respaldar el proceso de investigación y asegurar que "aportarán lo que sea necesario" para dar con el culpable, o culpables detrás de este lamentable hecho.



"Desde que se conoció el incidente, el hotel ha estado cooperando plenamente con las autoridades pertinentes, proporcionando con prontitud toda la información solicitada para ayudar en la investigación de los hechos. Por respeto a la privacidad de la huésped y su familia, y para permitir que las autoridades investiguen más a fondo, el hotel no hará comentarios sobre ningún otro detalle por el momento", indicaron.

Por ahora, este hecho se ha vuelto materia de investigación y a la espera de hallar resultados concretos para determinar a fondo lo sucedido con la reconocida influencer en Brasil. Era famosa gracias a que se caracterizaba por sus críticas en tonos satíricos sobre el mundo del arte.