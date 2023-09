Enfermo terminal de cáncer pide entrar en la cárcel para no estar solo El hombre, padre de cinco hijos a quienes no ve desde hace meses, pasó dos años en prisión en su juventud debido a problemas relacionados con las drogas. No obstante, hoy asegura estar "limpio" desde hace más de tres décadas y, aunque desearía ingresar en prisión, no tiene intenciones de volver a cometer actos delictivos.