Epa Colombia mostró su barriga de embarazada y reveló cuántas semanas tiene

La influenciadora colombiana Epa Colombia , famosa por sus polémicos videos y su apoyo a la Selección Colombia en 2014, ha sorprendido a sus seguidores al revelar su embarazo a través de las historias de Instagram de su cuenta de keratinas. Este nuevo capítulo en su vida ha generado controversia en las redes sociales, donde algunos la felicitan mientras que otros la critican por su elección de convertirse en madre mediante un proceso de inseminación artificial.

En una de las primeras fotos compartidas, Epa Colombia se mostró sonriente, luciendo su barriga de embarazada. La imagen fue replicada por varias páginas de entretenimiento y farándula nacional, generando una amplia variedad de opiniones entre los cibernautas.

Algunos de los comentarios que se han hecho eco incluyen: "No sabe lo que le espera, ojalá este tiempo lo tome para instruirse y poder aplicar de la mejor manera el rol", "Felicitaciones. Se muestra muy feliz. Lo importante es que sea buena mamá con mucho amor para su bebé", "Qué bella se ve".

A pesar de que Epa Colombia ha mostrado su vientre más abultado de lo normal en sus redes sociales, nunca había revelado cuántas semanas de embarazo tiene su primogénito. Sin embargo, recientemente, decidió compartir este emocionante detalle a través de una dinámica de preguntas en sus historias de Instagram.

Publicidad

En un emotivo video, la empresaria expresó: "Estoy cumpliendo 12 semanas amiga… He muerto, he revivido, he vuelto a morir, revivo y muero al mismo tiempo, pero amiga, estoy feliz linda". En la grabación, se le ve sobándose su vientre con una expresión maternal en su rostro y vistiendo un conjunto deportivo ceñido de color azul, que resalta aún más su figura curvilínea, que poco a poco se irá transformando con su embarazo.