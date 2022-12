¿Es correcto que funcionarios bloqueen seguidores en sus redes sociales?

Catalina Botero, exrelatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habló en Mañanas BLU sobre los bloqueos por parte de políticos a usuarios de redes sociales.



Botero aseguró que si la cuenta desde la que se está bloqueando es de una persona “común y corriente” no hay problema pues el perfil es como “la casa, cada uno decide a quién deja entrar”.



Agregó que es un caso completamente diferente si se habla de una cuenta de un político o funcionario público pues todo depende del uso que se le dé a la misma, explicó que si se usa con fines personales no hay problema, pero si se utiliza para dar información de interés público “no es correcto bloquear personas”.



Dijo que todas las personas tienen derecho a la información por lo que no pueden estar bloqueados pues se estaría “incurriendo en discriminación”.



La experta en libertad de expresión afirmó que hay otras formas como la opción de silenciar las cuentas de usuarios, “no se le bloquea el acceso a la información a la persona y no se van a ver las notificaciones de las mismas”.



