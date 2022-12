Es probable que aparezcan más víctimas de Rafael Uribe: terapista Miguel Bettín

El doctor Miguel Bettín, terapista en drogadicción y rehabilitación, analizó el caso de Rafael Uribe Noguera, acusado de asesinar a violar a una niña de 7 años en Bogotá.



De acuerdo con el experto, es probable que con el conocimiento de este caso aparezcan nuevas víctimas de Uribe, pues, a su juicio, esta no sería la primera vez que él comete un delito de esta magnitud.



“Con toda seguridad es muy improbable que ahora que se conozca más del caso no se vayan a encontrar muchas, pero no 2 o 3, sino muchas víctimas de una persona como esta”, dijo en entrevista con BLU Radio.



El especialista agregó que en este caso estamos frente a “un típico caso de un depredador sexual”, incluso comparado con el de Luis Alfredo Garavito.



“Muchos de los casos que se presentan están ligados a alguien cercano a la víctima. En este caso tenemos al típico depredador que sigue a la víctima, planeó fríamente la situación”, dijo.



Para Bettín, el uso de drogas por parte de Uribe juega un papel importante, pero no se puede concluir que estas precipitaron la comisión del delito.



“La droga es un exacerbante de las conductas sexuales que usted tenga consigo. La droga no crea conductas sexuales que no están en usted”, enfatizó.



Agregó que generalmente un depredador sexual no siente dolor ni empatía por la víctima y generalmente es una persona que sufrió abuso en su niñez.