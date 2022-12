Escribí Tabaco y Chanel en Londres enamorado de una española: Jorge Villamizar

contar varias experiencias del inicio de su carrera musical y recordar algunas anécdotas de su infancia, además de revelar la manera como escribió el éxito ‘Tabaco y Chanel’.

Cuenta Jorge que a pesar de nacer en Montería y tener familiares de varias regiones colombianas, se siente bogotano pero se crió en Quito, “la ciudad más andina que he conocido. De muy joven me fui a Ecuador, pero me dio muy duro llegar allá, pues mi mamá, que tenía cáncer, se quedó en Colombia”.

“Mi mamá tiene que ver mucho con mi carrera musical, pues enseñaba a tocar guitarra pero a mí al principio no me interesó. En Colombia ya escuchaba los villancicos más serios cantados por Los Piñeros y al llegar a Ecuador me desconecté, pero a los 10 años me regalaron mi primera guitarra y me enganché”, y añadió que en cuanto sus gustos musicales también tuvo que ver su madre, quien “era cero pop, si no tenía valor folclórico la música no podía entrar a la casetera de la casa”.

Por otra parte, la canción ‘Ay, sí sí’ de Luis Ariel Rey, es del gusto personal de Jorge, pues le recuerda su infancia, ya que guarda “muchos recuerdos del Huila y las fincas de mis abuelos, el uno sembraba café y el otro era científico, pasaba mucho tiempo con ellos en vacaciones”.

Sin embargo, a su arribo al país vecino Ecuador, muchas cosas cambiaron pues “en Colombia cuando era chiquito jugaba fútbol en cualquier barrio que siempre hay pastico verde, allá no. Nos fuimos porque durante los ‘70 la cosa se fue complicando, se nos metieron los ladrones dos veces y a mi papá le ofrecieron un trabajo bueno. Bogotá es mucho más divertido y mejor para los adolescentes, pero Quito tiene un respeto por la vida que no se ve aquí”.

“En esa época mi mamá se quedó en Bogotá porque tenía cáncer y la medicina en Colombia era más avanzada”, añadió, al tiempo que dio a conocer que su madre superó la enfermedad “gracias a Dios, y regresó a Ecuador con nosotros”.

“En Quito la pasé muy bien, compartía con mis amigos durante la adolescencia en torno a la música rockera latina. Pero luego en mis viajes a Colombia me empezó a gustar Giordano, que lo escuchaba cuando visitaba a mis primos. Hacíamos viajes en carro todo el verano y luego empecé a escribir, no como lo que escuchaba normalmente, la música británica, sino como Giordano”, señaló.

Respecto a su vida adolescente y el inicio formal de sus estudios universitarios, siempre enfocado en la música, dijo que se fue “a la escuela naval en Cartagena un año, después quise estudiar arquitectura en Los Andes pero no me quiso pagar la carrera mi papá, entonces me fui a estudiar en Londres Administración de Empresas, obvio por la música, y estuve allí hasta que se acabó la plata. Entonces, en Londres escribí ‘Tabaco y Chanel’ luego de enamorarme de una española. Fue un problema porque en Europa mis amigos me decían en la cara que iba a tener un hijo indio y sabía que no me lo decían de cariño, incluso hubo problemas con su padre, me mandó al carajo”.