Estar en Colombia es estar en muchos países a la vez: Arturo Wallace

Arturo Wallace, periodista de BBC Mundo y ex corresponsal del diario británico en Colombia, estuvo en BLU Jeans hablando de su último escrito sobre el país que aborda el tema de sus impresiones propias acerca de la nación que cubrió periodísticamente durante cuatro años.

Publicidad

En la primera parte de su último texto publicado sobre su visión del país sudamericano , Wallace expone que recurrentemente le preguntaban constantemente si estaba cómodo en el país y si ya “se había amañado”.

Dice que las personas indagan para sentirse orgullosa de su territorio y aunque expone que eso no está mal, afirma que los colombianos deberían preocuparse más por lo que ellos mismos piensan de Colombia.

Publicidad

“Los colombianos están obsesionados por la imagen que proyectan de sí mismos en el exterior y es comprensible hasta cierto punto”, sentencia. Puesto que según él, los colombianos sienten que su país “ha sido mal representado y estigmatizado en dimensiones particulares como la violencia y el narcotráfico fundamentalmente”.

Publicidad

Sin embargo, opina que “Colombia es mucho más que eso, es un país complejo, mucho más rico, con muchas otras dimensiones que son maravillosas e igual de problemáticas”.

Wallace afirmó que la prensa internacional muchas veces cae en el error de sesgar; por este motivo, cuando llegó a Colombia expuso que se dio cuenta de que el país era algo totalmente diferente.

Publicidad

“Lo que me impactó fue la diversidad de Colombia. A pesar de interesarme por la historia de Colombia con anterioridad, no me imaginé que tuviera esa belleza de paisajes y culturas”.

Publicidad

Finalmente, reafirmó que el destino de Colombia solo está en manos de los propios colombianos y en su voluntad por lograr cambios que determinen la transformación social del país.

“Me voy (de Colombia) con la sensación de que la capacidad para ponerse en los zapatos del otro va a terminar siendo lo que defina el futuro del país”, sentencia Wallace en su último texto sobre Colombia en la BBC.