Estas 6 señales le indicarían que fue criado por un padre o una madre narcisista

Si quiere descubrir si fue criado por un padre o una madre narcisista, es decir esa persona que tiene un concepto muy elevado de sí misma y la vida gira alrededor de ellos, vea estas señales que le podrían indicar que así fue. (Vea también: ‘El hijo único’, un libro para aprender a educar sin opción de error ).

Las señales, sacadas del libro Rethinking Narcissism: The Bad — And Surprising Good — About Feeling Special (Repensando el narcicismo: Lo malo -y sorprendentemente bueno- de sentirse especial), del psicólogo Craig Malkin, son estas:

1. Eres demasiado correcto y siempre dejas de lado tus necesidades.

2. Temes ser narcisista.

3. Eres implacablemente competitivo, o eres resentido, con tu hermano/a.

4. A veces, has sentido que fuiste más la pareja de tu padre o madre, que su hijo.

5. Tu autoestima deriva únicamente de tus logros.

6. No tienes sentido de ti mismo, tus deseos, necesidades o metas.