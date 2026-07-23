“Cuidarte sabe bien”: la iniciativa que une alta gastronomía y nutrición en la salud

La nutrición adecuada se consolida como un pilar fundamental en la prevención, tratamiento y recuperación de diversas enfermedades. Con esta premisa se lanzó la campaña "Cuidarte Sabe Bien", una iniciativa que une la evidencia médica y la gastronomía para mejorar la calidad de vida de las personas en tratamiento y transformar la experiencia del paciente en la mesa.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), consumir al menos 400 gramos o cinco porciones diarias de frutas y verduras reduce de forma significativa el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles. Asimismo, una dieta equilibrada combinada con actividad física puede prevenir hasta el 80% de las afecciones cardiovasculares y fortalecer el sistema inmune frente a infecciones respiratorias. En el ámbito oncológico, el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer señala que hasta un 40% de los tumores podrían evitarse con una alimentación adecuada sostenida en el tiempo.



Un recetario con más de 20 platos diseñado por Jorge Rausch

Como núcleo de la estrategia, la compañía Axon Pharma desarrolló un recetario exclusivo junto al reconocido chef Jorge Rausch. La guía reúne más de 20 preparaciones culinarias diseñadas para ser elaboradas en el hogar de manera sencilla y económica, utilizando productos de la canasta básica.

Las recetas están clasificadas según patologías específicas, permitiendo responder a requerimientos nutricionales particulares sin perder el sabor de los alimentos.

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"La cocina tiene el poder de conectar emociones y sanar. En esta alianza, no solo buscamos enseñar recetas, sino devolverle al paciente el placer de comer, adaptándonos a sus condiciones médicas", afirmó el chef Jorge Rausch al referirse a la propuesta.



Clave para la adherencia a los tratamientos médicos

Frecuentemente, las personas diagnosticadas con enfermedades crónicas o agudas perciben la dieta como una restricción que afecta su estado de ánimo y dificulta el cumplimiento de las indicaciones terapéuticas.



La estrategia apunta a desmontar mitos en salud digestiva y promover la salud cardiovascular desde el disfrute gastronómico, buscando pasar de un esquema restrictivo a una alimentación adaptada a las necesidades reales del usuario.

Marcela Franco Gallego, gerente de mercadeo y promoción de Axon Pharma, explicó que la nutrición no debe ser un simple complemento, sino un componente central en la prevención y recuperación médica.

"Cuando una persona en tratamiento oncológico vuelve a disfrutar la comida, o un paciente hipertenso logra mantener su alimentación sin sentirla como un sacrificio constante, estamos impactando algo clave: la adherencia terapéutica y, en consecuencia, sus resultados en salud", puntualizó la directiva.

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Con esta alianza, la compañía busca ofrecer contenidos y experiencias de valor tanto para pacientes y cuidadores como para el personal médico en todo el país.