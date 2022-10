Joven responde a críticas por casarse con multimillonario 25 años mayor: “Fue amor a primera vista”

La historia de Leila Griffin se volvió viral en redes sociales y es que contó cómo se conoció con el empresario Bruce en octubre del año pasado, en un momento en que buscaba tener una cita casual, informó el medio New York Post .

La mujer de 28 años se defendió de las personas que critican su matrimonio con el hombre multimillonario de 53.

La joven indicó que a pesar de que hay una diferencia de 25 años desde que se conocieron se volvieron inseparables y, solo cuatro meses después de conocerse, compraron una casa y luego se casaron.

“Un verdadero caballero” y confesó que se llevan muy bien en la intimidad. “Pensaría que tiene 21 años, no 50″, dijo. “Es el mejor amante que he tenido”, así describió a su ahora esposo.

La acusan ser una “interesada”

Cansada de encontrar comentarios en donde la acusan de ser una mujer “interesada”; ella no tiene problema alguno en admitir la importancia que tiene el dinero en su relación.

“Nuestra relación es muy honesta y la verdad es que si él no estuviera financieramente en la situación en la que está, no estaría con él”, señala. “Si yo no fuera una mujer joven y atractiva, él no se habría encontrado conmigo”, agregó.

Griffin fue honesta y mencionó que ambos se encontraban buscando “algo casual” cuando se conocieron en Florida, Estados Unidos, pero que el amor a primera vista pudo más y hoy son felices viviendo un idilio.

“Él quería una mujer atractiva joven con quien pasar el tiempo, y yo quería un hombre establecido con quien pasar el tiempo”, indicó.

“Después de nuestra primera cita, rápidamente nos dimos cuenta de que ese no iba a ser el caso. Fue amor a primera vista”, aseguró. “Nos llevamos como una casa en llamas y desde entonces hemos sido inseparables”, resaltó la joven.

