"La vejez no es cuestión de edad, tiene que ver más con la condición de salud": coach Loni Lyons

Loni Lyons, especialista en la construcción de marcas, líderes y equipos ágiles con En BLU Jeans, explicó cómo definir a una persona vieja, y el error en el que caen las personas al definir esto, pues se necesitan más adultos menos viejos.

"No me gusta decir tercera edad, pero hay que definirla, es una persona mayor a partir de los 60 años de edad. En los países desarrollados lo consideran diferentes, pues la vejez empieza a los 65. Siento que esto no es tema cronológico, sino de salud, yo conozco gente joven a sus 70 años de edad, sí jóvenes, que son deportistas y gozan de una buena vida", explicó.

Lyons enfatizó que la juventud está ligada al propósito de vida y saber "que contribuyes" en la sociedad. Cuando se defina eso, se empieza automáticamente a darle oxígeno a la vida y las personas mejoran sus estilos de vida.

"Hay otras cosas que las personas puedan seguir sintiéndose plenamente con energía y con ganas de mantener el propósito de vida. Es importante definir mucho, yo no tenía en mi radar, personas '60 plus' que admirará tanto, gente con vida y llena de energía", añadió.

"Al tener un propósito claro, hay que compartirlo, uno puede llegar a tener más de una, pero hay que invadir el corazón de otros con eso. Así se crea una cadena de motivación y de impulso social. Los equipos de trabajo se transforman cuando hay un objetivo en común entre todos, no se puede guardar por eso, hay que mostrárselo a más personas", concluyó.