Los trucos imperdibles sobre el lavado de la ropa en "Qué hay para Haceb"

En el tercer capítulo de "Qué hay para Haceb" las dos periodistas nos hablan sobre los trucos para optimizar el lavado de los platos y la ropa.

"Uno gasta mucho tiempo lavando. O sea, más o menos que uno lave tres, dos veces por semana, digamos, ahora que estamos ahorrando agua, dos veces por semana promedio. Hagamos cuentas: si yo lavo dos veces por semana, más o menos son ocho veces al mes. Ocho lavadas al mes por 12. Esto me da 96 veces al año. Y póngale que nos demoremos 2 horas lavando, dos por 96, nos da 192 horas al año. Mucho tiempo", dice Juanita Kremer.

Y agrega que tiene una lavadora Haceb que "utiliza el agua adecuada para la cantidad de ropa que tengo y así me ahorro un montón de agua y evito el desperdicio". Además, la lavadora tiene una función que es maravillosa, que es la de desinfección: "uno le echa jabón, suavizante, utiliza esta función y empieza a sacarle hasta los demonios y los malos pensamientos a la ropa y, por si fuera poco, tiene la función del lavado de tenis."

Lavado de Tenis efectivo y económico

Y es que de verdad lavar los tenis es complicadísimo. "Yo lo he intentado y no, por eso, que uno lave en la lavadora y salgan divinos, eso yo lo amo, me encanta", haciendo referencia a las funciones de la lavadora más reciente de la marca Haceb.

Publicidad

Invertir en electrodomésticos que optimicen el tiempo, reduzcan consumo de agua, energía y que también minimicen el trabajo es vital para el correcto funcionamiento del hogar. No se pierda este podcast de Bumbox ingresando aquí.