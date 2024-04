Estos son los alimentos que Amparo Grisales dejó de consumir para mantenerse joven

En el mundo del espectáculo, mantenerse joven no solo es una cuestión de genética, sino también de un meticuloso cuidado personal. Amparo Grisales, conocida cariñosamente como la 'diva de divas' en Colombia, a sus 67 años, sigue deslumbrando con una vitalidad y figura que muchos envidiarían.

Pero, ¿cuál es su secreto? Recientemente, en una entrevista con "La mesa caliente" de Telemundo, Amparo Grisales compartió las claves de su régimen alimenticio que juega un papel crucial en su conservación de la juventud.

Antes de entrar en detalles sobre su dieta, Amparo enfatizó la importancia de la autopercepción y la visualización positiva. Desde pequeña, visualizó su carrera y la forma en que quería verse, algo que, según ella, ha influido significativamente en su bienestar general. "Yo desde muy pequeñita visualicé, en mi carrera, que soy actriz desde que estoy en el vientre de mi mamá", compartió la actriz, destacando la importancia de la mentalidad en la búsqueda de la juventud.

En términos prácticos, la actriz ha adoptado un estilo de vida principalmente vegetariano. Ha eliminado completamente el pan y los lácteos de su dieta, con la excepción del queso parmesano que, según ella, es indispensable para disfrutar de una buena pasta. Esta decisión no solo es parte de su estrategia para mantenerse joven, sino también para asegurar un funcionamiento óptimo de su organismo.

Los alimentos que Amparo Grisales no consume

"No como pan, no como lácteos. Solo parmesano para la pasta, porque me fascina", afirmó Grisales. En su día a día, incorpora una gran variedad de verduras y legumbres. "Como lentejas, como aguacate todos los días, como verduras, como cosas verdes, como garbanzos", reveló. Su dieta se centra en alimentos ricos en nutrientes, los cuales son esenciales para mantener tanto la salud como la apariencia juvenil.

Además de su riguroso régimen alimenticio, Amparo no deja de lado la actividad física, practicándola diariamente. Esta combinación de ejercicio y una dieta balanceada no solo la ayuda a mantenerse en forma, sino también a proyectar una imagen llena de energía y vitalidad.