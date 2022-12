Estos son los rituales más famosos para iniciar bien el 2020, según experta

Este sábado en Casa BLU estuvo Andrea Serna, presentadora de televisión, quien habló sobre los rituales que tiene para el fin de año, lo que le faltó por hacer y lo que planea para el 2020.

“Yo me enfocó mucho en cómo cierro y empiezo el año, desde octubre o noviembre me hago mi sesión de Feng Shui, dejando mi casa equilibrada, relajada, haciendo cambios que casi no se notan”, relató la presentadora.

Asimismo, estuvo la asesora en Feng Shui Claudia Roldán, quien explicó lo que es esta práctica, en cómo se manejan las energías y los rituales que sirven para recibir el año de la mejor forma.

“Lo importante es que se puede hacer antes (limpiar la casa y cambiar las energías) del 31 de diciembre, lo recomendable es mover las cosas, limpiarlas y sacarle las energías”, expresó Roldán.

Además, recomendó hacerse un baño con sal marina y café el 30 de diciembre para borrar todas las situaciones negativas que pasaron en el 2019.

Escuche el programa completo aquí:

