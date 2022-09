"Estoy viva, casi que no": Diva Jesurum tras ganarle la batalla al cáncer

La presentadora Diva Jesurum sorprendió este fin de semana a muchos de sus seguidores al revelar que había estado padeciendo de un cáncer en nivel avanzado. La noticia la dio a conocer a través de un conmovedor video en su cuenta de Instagram.

"Hoy con gran felicidad puedo decir que el cáncer es una prueba superada en mi vida. Estoy viva, casi que no. Todo do sucede para bien de los que aman a Dios. Esto me ha dejado un aprendizaje maravilloso. Gracias a Dios por tanto. Por ahora solo les digo que en medio de tanta lucha siempre reinó el amor. Mi fe era racional y hoy es sentimental", contó "la única diva de la televisión colombiana".

A su vez, Jesurum dijo que esta experiencia la acercó mucho más a Dios, además de muchas experiencias enriquecedoras.

"Solo les digo que Dios fue y es mi compañía, mi maestro en cada etapa. El hizo su intervención en mi vida y yo dejé que él hiciera lo que quisiera. Fueron muy pocas las personas que estuvieron en este proceso, los de mi corazón que nunca me fallan", contó

La presentadora agradeció a su doctor y a varios de sus amigos, entre los que se destaca la también presentadora Liliana Bechara.

Vea aquí el video: