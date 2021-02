¿Por qué está soltera? Diva Jessurum responde sin tapujos a sus seguidores

La presentadora y periodista Diva Jessurum, por medio de sus redes sociales, respondió a sus seguidores a una pregunta frecuente con respecto a su vida amorosa.

¿Por qué está soltera?

La barranquillera, en las historias de Instagram escribió: “soy una mujer de principios, que no soporta la infidelidad ni las mentiras (…), porque tengo dignidad. Eso a los hombres les importa un carajo y cómo las mujeres no me gustan, pues estoy soltera”.

Varios cibernautas respondieron a ese mensaje, apoyando la posición de la presentadora. “Aquí no hay nada que objetar” o “por eso la amo”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, algunos no vieron muy objetiva la declaración de la periodista y la criticaron.

“Cuando dice que a los hombres les importa un carajo, ¿se refiere a todos los hombres del mundo?, ¿es que ya estuvo con todos?, O es que se ha rodeado mal”, fueron algunas respuestas de otros usuarios de la red social.