Estrella Moretti, la joven rusa que muestra en YouTube lo mejor de su país

Estrella Moretti, joven rusa que ha utilizado su cuenta en YouTube para grabar ‘tips’ en español que le pueden servir a los latinos que piensan ir al Mundial, pasó por los micrófonos de El Radar para hablar de sus videos, la producción de estos y las ideas que tiene en mente en su proyecto audiovisual.

Estrella se ha convertido en toda una celebridad gracias a sus videos, que muestran lo enigmático de Rusia, su cultura, su gente, sus gustos y sus atractivos.

“Los videos son muy interesantes. Lo que más me llamaría la atención si yo fuera extranjera es las caras de las personas porque los rusos parecen ser muy serios a primera vista, ya que no sonríen (…) No es que nosotros seamos groseros, sino que así es nuestra cultura. Cuando conoces a un ruso te das cuenta que es muy cálido”, indicó la ciudadana rusa, cuyo sueño es conocer Colombia.

Dijo, además, que desde pequeña siempre le ha interesado el mundo hispano, comenzando por la televisión, la gente y los paisajes y así, poco a poco, se convirtió en una pasión.

“La recomendación es que disfruten del Mundial porque no van a encontrar muchas diferencias aparte del clima y de las personas. Nosotros los rusos no nos sentamos en cualquier parte, eso no se considera algo bueno en Rusia, nosotros no tomamos café, nuestra bebida es el té”, dijo.

La joven manifestó que los rusos no hablan en voz alta en cualquier lugar como si lo hacen los colombianos.

“La comida rusa tiene más grasa, pero en general es muy variada. Contiene verduras, legumbres y algunas plantas. Para un ruso tomar algo caliente como una sopa es imprescindible”, agregó.

