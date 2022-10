Evacuados de Continental Towers denuncian que ladrones saquearon el edificio

El edificio Continental Towers, construido por CDO en El Poblado, está evacuado desde 2013, cuando se dio la orden de salir de los apartamentos por riesgo de colapso.



Los afectados del conjunto residencial desde ese momento no pueden entrar a sus apartamentos, donde permanecen electrodomésticos y toda clase de enseres que no pudieron sacar.



Durante estos años, los afectados han pedido que los dejen entrar por sus cosas, sin embargo, por el riesgo de colapso eso no ha ocurrido. Paradójicamente, en las últimas horas los mismos afectados alertaron por un hombre que desde los edificios cercanos fue visto recorriendo Continental Towers.



“No es la primera vez. Ya se sabe que han entrado hasta con una camioneta. En el caso de ayer, los vecinos nos llamaron a nosotros y nos dijeron que estaban viendo personas en Continental Towers. Uno de nosotros fue y llamó la Policía, que entró al apartamento 511, y allá había una persona. Se la llevaron a la inspección y el dueño de ese apartamento puso el denuncio”, dijo Andrea Echeverri, una de las dueñas de uno de los apartamentos.

“Nosotros hicimos derechos de petición para que nos dejaran entrar y siempre nos negaron todo. Los afectados pedimos permiso para entrar por las cosas. En su momento, el Dagrd dio los permisos, pero CDO dijo que no. Ahora está lleno de ladrones y nos va a tocar pedir un permiso ya no para sacar nuestras cosas sino para ver qué quedó y qué se robaron”, agregó la afectada.



Los afectados de Continental Towers ahora piden que la Alcaldía, la Policía y la liquidadora del edificio respondan por el foco de inseguridad en el que se convirtió el edificio.

