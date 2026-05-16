Claves para destacar en una entrevista de trabajo, según experta

Vivían Montoya Ruiz, máster en Comunicación y estratega del juego corporativo, explicó en En Blu Jeans los principales aspectos que se evalúan en una entrevista laboral y entregó recomendaciones para quienes están en búsqueda de empleo.

La experta aseguró que, más allá de los estudios o la experiencia, los reclutadores analizan elementos como la confianza, la madurez y la capacidad de adaptación del candidato. "Uno cree que evalúan solo las competencias, los estudios, las habilidades, pero están evaluando otras cosas. Como por ejemplo, confío en esta persona que tengo enfrente, me da confianza, tiene criterio, tiene madurez, ¿será que puedo trabajar con ella? Se va a adaptar a la realidad de mi compañía tiene estabilidad emocional.", afirmó.

Montoya explicó que entender esto permite preparar mejor una entrevista, ya que en pocos minutos se define gran parte del proceso. "En cinco minutos una persona sabe si te quiere contratar o no para un cargo", señaló.

Sobre la preparación, destacó la importancia de investigar previamente la empresa, el cargo y el entrevistador. “Un secreto para poder generar esa empatía es investigar sobre la empresa Fondo y son tres elementos que hay que revisar”, dijo, al tiempo que recomendó revisar aspectos como su cultura, productos y noticias recientes.



En cuanto a la hoja de vida, indicó que debe ser sencilla, clara y sin exceso de diseño. "Entre más colores, más icono, más elementos, más distracciones estoy generando y más junior estoy vendiendo mi perfil", explicó.

También advirtió que no se deben incluir datos personales sensibles y que el documento no debe superar las dos páginas.

Además, señaló errores comunes durante las entrevistas, como hablar mal de empleos anteriores o de uno mismo. “Jamás hablen mal de ustedes ni de sus anteriores compañías”, enfatizó, y recomendó enfocar las respuestas en aprendizajes y capacidades.

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Finalmente, Montoya aclaró que la hoja de vida no debe llevar fotografía, salvo que sea solicitada. “La hoja de vida no debe tener foto”, concluyó, y sugirió usar plataformas como LinkedIn para complementar el perfil profesional.

Escuche la entrevista completa aquí: