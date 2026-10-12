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Blu Radio  / Sociedad  / Falleció el actor RJ Mitte, de Breaking Bad, a sus 34 años

Falleció el actor RJ Mitte, de Breaking Bad, a sus 34 años

El actor también era un referente de los actores con discapacidad en Hollywood.

Parte del elenco de Breaking Bad en una gala del 2009. A la derecha, con corbata negra, RJ Mitte
Parte del elenco de Breaking Bad en una gala del 2009. A la derecha, con corbata negra, RJ Mitte
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

El mundo del entretenimiento está sorprendido por la muerte del actor RJ Mitte, quien saltó a la fama al interpretar a Walter White Jr en la exitosa serie Breaking Bad. Fue hallado sin vida en Brownsville, Texas, Estados Unidos.

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La noticia de su fallecimiento fue confirmada este lunes, 12 de octubre, por parte de sus representantes. Asimismo, no detallaron las causas de su deceso, pero, según medios estadounidenses, su caso ya está bajo investigación de las autoridades.

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“Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de RJ Mitte, querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, se lee en el comunicado de sus representantes.

RJ Mitte.
RJ Mitte
Foto: AFP

Participación en Breaking Bad

El actor le dio vida a Walter White Jr, también conocido como Flynn, en la exitosa serie de Breaking Bad. Allí participó en 56 capítulos.

Tenía una importante coincidencia con su personaje, ambos tenían una leve parálisis cerebral. Por eso, tras su actuación y reconocimiento, se convirtió en un referente para los actores con algún tipo de discapacidad en la industria y así pudieran brillar en la pantalla chica.

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