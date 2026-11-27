Una mujer protagonizó un momento de tensión luego de descubrir que su pareja sentimental estaba besándose con otro hombre. La reacción de ambos llamó la atención de quienes presenciaron el episodio y, posteriormente, de miles de usuarios en redes sociales.

Los hechos ocurrieron durante la Feria de Yucatán Xmatkuil 2026, que se celebra del 6 al 29 de noviembre en Mérida, México. En medio de la concurrencia, una persona que se encontraba en el lugar captó con su celular el momento en que la mujer descubrió la situación y decidió confrontar a su novio sin importar que estuvieran rodeados de espectadores.

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En las imágenes se observa inicialmente a dos hombres besándose y abrazándose, mientras permanecen en medio de la multitud. Uno de ellos lleva una gorra negra y, aparentemente, no esperaba que su pareja llegara en ese instante. La mujer se acerca, interrumpe el encuentro y los separa de manera abrupta.

La reacción no terminó allí. Visiblemente molesta, la joven le reclama a su novio y le da una cachetada que hace que se le mueva la gorra. El hombre parece sorprendido por lo sucedido y, según se escucha en la grabación, le pregunta: "¿Qué tiene?".



Aunque no es posible distinguir todas las palabras del intercambio, los gestos de la mujer dejan ver su indignación. Después de unos segundos, intenta abandonar el lugar, pero su pareja la detiene tomándola del brazo. En ese momento, ella le comunica su decisión con una frase que quedó registrada en el video: "¡Terminamos!".



El joven, por su parte, intenta evitar que se marche. La abraza, le pregunta por qué quiere terminar la relación y le pide que no se vaya. Sin embargo, ella insiste en alejarse, mientras las personas que están alrededor observan lo que sucede.

La grabación no permite conocer qué ocurrió antes del encuentro ni ofrece mayores detalles sobre la relación de los involucrados, pero sí muestra el momento de la confrontación y la decisión de la mujer de ponerle fin al noviazgo.

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Una vez difundido en plataformas digitales, el video acumuló comentarios y reacciones de internautas que debatieron sobre lo ocurrido. Algunos usuarios se refirieron a la situación con humor, mientras otros destacaron la sorpresa que les generó descubrir que el hombre tenía una relación sentimental.

Entre las respuestas más compartidas aparecieron comentarios sobre la confianza en las amistades de la pareja. Algunos bromearon con que ahora el temor no serían las amigas, sino los amigos. Otros se tomaron el episodio con humor y señalaron que la mujer había perdido a su novio, pero ganado una amiga, en alusión al hombre con quien él aparecía besándose.