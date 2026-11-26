Lo que era el mejor día de su vida, terminó siendo un infierno para Aria Velásquez Morales, un salvadoreño al cual la suerte le sonrió al jugar la lotería de Massachusetts y se llevó el premio mayor de un millón de dólares el pasado 18 de noviembre.

El pago total fue de 650.000 dólares debido a la reducción de impuestos y ya estaba planeando qué hacer con el dinero y cómo invertirlo, sin embargo, al poderse conocer todos sus datos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement), ubicó su dirección y fue hasta el barrio para capturarlo.

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“Los derechos y privilegios reservados para los ciudadanos estadounidenses son para los ciudadanos estadounidenses, NO para extranjeros ilegales. Los patriotas del ICE siguen trabajando día y noche para hacer cumplir las leyes de nuestra nación y servir al pueblo estadounidense”, expresó ICE sobre la razón detrás de la captura.

Decisión que ha generado criticas en contra de ICE, incluso de parte de autoridades norteamericanas debido a que el reglamento de la lotería no limita a que los ganadores solo sean de EEUU, sino que cualquiera que la obtenga de manera legal puede acceder al premio si lo obtiene.



A esto ICE respondió que el salvadoreño no lo hizo de forma legal debido a que “ingresó ilegalmente en 2013 por la frontera mexicana con Texas”. Dicen que le dieron una cita con un juez a la cual nunca acudió y lo dejaron en libertad dentro de EE.UU., junto con una lista de proveedores de servicios legales gratuitos por lo que, desde 2014, se exigió su expulsión del país.

El caso ha generado un fuerte debate en redes sociales por los operativos que lleva a cabo en ICE, que, dicen, se han convertido más en un centro de polémicas que en decisiones acertadas.