Al igual que sucedió hace algún tiempo cuando el Pentágono de la nada reveló archivos reales sobre la existencia de los ovnis, el pasado 15 de octubre el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS) sacó a la luz tres documentos de la Ley de Libertad de Información (FOIA) bajo el título "Archivos de Bigfoot/Sasquatch".

Estos archivos recogen investigaciones hechas por el Estado por medio de testimonios y prensa sobre la existencia de Pie Grande en el noroeste de Estados Unidos, pero en ninguno se confirme que realmente existe, aunque esta información trae algunas fotos de supuestos avistamentos.

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¿Qué dicen los archivos sobre la investigación de Pie Grande?

Uno de los informes es de la mano del biólogo especializado Rodeny Johnson por unas huellas hallas en Mill Creek en el Bosque Nacional de Umatilla de un bípedo de más de 300 libras (unos 136 kilos).

Sin embargo, en este el biólogo aseguró que parecía más algo preparado que algo real y el patron de las huellas no se veían del todo natural por lo que dejó “un intento muy ingenioso de perpetrar un engaño”.



Otro informe era de una cacería de 1949 por parte de tres hombres en Montana. Encontraron unas huellas enormes y percibieron un olor intenso y un sonido gutural, aunque no llegaron a ver qué había dejado aquellas huellas.

El último data del año 2003 sobre cientos de huellas en la nieve en el condado de Sanders y un residente pasó casi dos horas siguiendo el rastro, pero nunca logró encontrar lo que había dejado eso y si se trataba de una broma, “estaba muy bien hecha”.

Pie Grande - Inteligencia artificial Foto Twitter @rowancheung

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Supuestas imágenes de Pie Grande

El documental Capturing Bigfoot ha sido la “prueba reina” para demostrar y desmentir a los admiradores de la leyenda como muestra real de su existencia, incluso que el famoso video de 1967 es una farsa.

La enorme cantidad de informes recopilados demuestra lo viva que sigue estando la leyenda, y según The Guardian, el Proyecto de Cartografía de Bigfoot ha recopilado más de 16.000 registros de supuestos encuentros o huellas atribuidas a la criatura.

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¿Existe o no Pie Grande? Esto concluyen los documentos

El Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS) asegura que no existe algo que demuestre que realmente existe o no esta criatura, pero apoyan que se siga hablando de ella como patrimonio cultural para que se siga fomentando el turismo en estas regiones del país.