Nacer un día antes o después podría marcar una diferencia en el resultado de una curiosa clasificación que se ha convertido en tendencia en redes sociales. Se trata del calendario japonés de la suerte 2027, un listado que organiza los cumpleaños del año en 366 posiciones y que ha despertado la curiosidad de quienes quieren conocer qué lugar ocupa su fecha de nacimiento de cara al próximo año.

Para esta edición, el primer puesto fue asignado al 13 de noviembre, mientras que el 16 de junio quedó en el último lugar. La clasificación también incluye fechas que se encuentran en posiciones intermedias y que pueden consultarse a través de una herramienta digital gratuita.

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El ranking comenzó a circular a principios de noviembre y se diferencia de los horóscopos tradicionales porque no agrupa a las personas según periodos mensuales o signos zodiacales. En cambio, cada combinación de día y mes tiene una posición propia, sin importar el año en el que haya nacido la persona.

Calendario Colombia 2027. Foto: festivos.com.co

Uno de los aspectos que llama la atención de la clasificación es la distribución de las fechas que encabezan el listado. Los diez primeros puestos están ocupados exclusivamente por cumpleaños de agosto, septiembre, noviembre y diciembre.



Noviembre es el mes con mayor representación, con cuatro fechas entre las diez primeras. Agosto, septiembre y diciembre aportan dos cumpleaños cada uno.

Las fechas de cumpleaños más afortunadas en el 2027

Este es el orden de las diez fechas que aparecen mejor posicionadas en el calendario japonés de la suerte 2027:



Puesto 1: 13 de noviembre.

13 de noviembre. Puesto 2: 22 de noviembre.

22 de noviembre. Puesto 3: 3 de diciembre.

3 de diciembre. Puesto 4: 16 de agosto.

16 de agosto. Puesto 5: 25 de agosto.

25 de agosto. Puesto 6: 6 de septiembre.

6 de septiembre. Puesto 7: 14 de noviembre.

14 de noviembre. Puesto 8: 23 de noviembre.

23 de noviembre. Puesto 9: 4 de diciembre.

4 de diciembre. Puesto 10: 15 de septiembre.

La clasificación continúa con otros cumpleaños que también aparecen entre los primeros lugares. El 24 de septiembre ocupa el puesto 11, el 5 de octubre está en el 12, el 8 de agosto aparece en el 13, el 17 de agosto en el 14 y el 26 de agosto completa el grupo de los quince primeros.

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Junio concentra varios de los cumpleaños con las posiciones más bajas

La distribución cambia cuando se revisan los últimos lugares del ranking. El 16 de junio aparece como la fecha con la posición más baja, al ocupar el puesto 366. Le siguen el 17 de mayo y el 4 de julio, que quedaron en los puestos 365 y 364, respectivamente.

Junio también sobresale en este extremo de la clasificación: cinco de sus fechas aparecen entre las diez últimas. Por su parte, noviembre y diciembre no registran cumpleaños en este grupo.

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Estas son las diez fechas que cierran el ranking de 2027:



Puesto 366: 16 de junio.

16 de junio. Puesto 365: 17 de mayo.

17 de mayo. Puesto 364: 4 de julio.

4 de julio. Puesto 363: 12 de octubre.

12 de octubre. Puesto 362: 5 de junio.

5 de junio. Puesto 361: 6 de mayo.

6 de mayo. Puesto 360: 15 de julio.

15 de julio. Puesto 359: 30 de junio.

30 de junio. Puesto 358: 21 de junio.

21 de junio. Puesto 357: 12 de junio.

El calendario contempla incluso a quienes nacieron el 29 de febrero. Esta fecha, que aparece cada cuatro años en los años bisiestos, ocupa el puesto 91 de la edición de 2027.

¡Ranking de la Fortuna para el 2027 en Japón!



¿Qué lugar le toca a tu cumpleaños? En cada columna, primero va tu lugar (位) y luego tu fecha: el mes (月) y el día (日). Entre más cerca del primer lugar, mejor suerte.



Fuente: 占いちゃんは考えた



Comenta en qué lugar quedaste. pic.twitter.com/ljpynZ2yNJ — Instituto de Lengua Japonesa Yakurefu (@yakurefu) November 8, 2026

Es importante aclarar que se trata de una clasificación basada en creencias y tradiciones culturales. Sus posiciones no tienen respaldo científico y tampoco permiten establecer cómo será realmente el futuro de quienes aparecen en los primeros o últimos lugares.

Así puede consultar su posición en el calendario japonés de 2027

La consulta del ranking se puede realizar mediante un buscador interactivo habilitado por Kaomoji. Esta herramienta permite encontrar la posición de cualquier cumpleaños sin pagar, registrarse o proporcionar información adicional.

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El procedimiento consiste en ingresar el día y el mes de nacimiento. Una vez completados los datos, la plataforma muestra el puesto correspondiente dentro de las 366 fechas contempladas para el próximo año.

También es posible descargar una tarjeta personalizada con el resultado y revisar la clasificación completa. El buscador cuenta con una opción para filtrar los cumpleaños por mes, lo que permite consultar las posiciones de otras fechas.

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¿Qué significa el calendario japonés de la suerte?

La popularidad de este tipo de clasificaciones está relacionada con antiguas creencias sobre la fortuna y los días propicios para realizar determinadas actividades. En Japón existe una tradición conocida como Rokuyō, un sistema que divide las jornadas en seis categorías según su supuesto nivel de buena o mala suerte.

Su origen está vinculado con China y con el calendario lunisolar. Aunque Japón adoptó posteriormente el calendario gregoriano, estas denominaciones continúan presentes en algunos almanaques y son consideradas por ciertas familias para escoger fechas de acontecimientos importantes, como matrimonios, funerales e inauguraciones comerciales.

Las seis categorías tienen significados diferentes:



Taian: es considerado el día más favorable para realizar actividades importantes y celebraciones.

es considerado el día más favorable para realizar actividades importantes y celebraciones. Butsumetsu: se relaciona con la mala fortuna y es visto como el menos propicio.

se relaciona con la mala fortuna y es visto como el menos propicio. Tomobiki: suele asociarse con acontecimientos festivos, aunque tradicionalmente se evitan los funerales.

suele asociarse con acontecimientos festivos, aunque tradicionalmente se evitan los funerales. Senshō: se considera favorable durante la mañana y desfavorable por la tarde.

se considera favorable durante la mañana y desfavorable por la tarde. Senbu: recomienda evitar las prisas y esperar hasta la tarde para realizar determinadas actividades.

recomienda evitar las prisas y esperar hasta la tarde para realizar determinadas actividades. Shakkō: establece como periodo favorable únicamente las horas comprendidas entre las 11:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

Estas creencias hacen parte de una tradición cultural que continúa despertando interés dentro y fuera de Japón. En el caso del calendario de 2027, su difusión en redes sociales ha llevado a miles de personas a buscar su cumpleaños y descubrir qué posición le asigna este particular ranking.