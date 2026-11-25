En la gastronomía japonesa, sentarse a la barra y pedir un omakase significa renunciar a la carta para entregarle la elección completa de la noche al cocinero. La expresión, que se traduce literalmente como "lo dejo en sus manos", define una modalidad culinaria en la que el comensal no elige qué comer, sino que confía en el criterio, la técnica y el producto disponible del chef.

A diferencia de un menú degustación cerrado e idéntico para todos, la esencia de este formato radica en la lectura directa que hace el itamae, nombre que recibe el chef especializado en sushi y cocina en barra, sobre quien tiene enfrente. Antes y durante el servicio, el cocinero indaga sobre gustos, restricciones alimentarias y apertura a probar nuevos sabores para ajustar la secuencia en tiempo real.

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En Bogotá, esta práctica fue incorporada recientemente por el restaurante Salvaje mediante un formato de 13 tiempos que conserva las bases técnicas de Japón, como el tratamiento del arroz, el corte del pescado, la temperatura y el momento exacto de servicio, mientras integra ingredientes latinoamericanos.

Secuencia de platos de un recorrido omakase que integra técnicas japonesas e ingredientes latinoamericanos Foto: suministrada

¿Cómo se estructura un recorrido omakase de 13 tiempos?

Aunque cada sesión varía según la reacción del comensal y la disponibilidad de insumos de temporada, el diseño de la secuencia responde a una progresión pensada para que cada bocado prepare el paladar para el siguiente, sin recurrir a la improvisación.



En esta propuesta implementada en la capital colombiana, el orden de servicio abarca distintas técnicas culinarias:



Apertura caliente y al vapor: inicia con un tonjiru (sopa tradicional japonesa) seguido de una gyoza de camarón y pescado blanco bañada en salsa de cidra.

inicia con un tonjiru (sopa tradicional japonesa) seguido de una gyoza de camarón y pescado blanco bañada en salsa de cidra. Cortes fríos y barra: continúa con tiradito, hand roll y una selección de nigiris, entre los que figuran el de hamachi con leche de tigre de ají amarillo y el de bluefin chu-toro.

continúa con tiradito, hand roll y una selección de nigiris, entre los que figuran el de hamachi con leche de tigre de ají amarillo y el de bluefin chu-toro. Parrilla japonesa y cierre: en el tramo medio interviene la robata (parrilla tradicional) con preparaciones como el EBIyaki y el langostino U10 con salsa holandesa de yuzu, para finalizar con una selección de sorbetes elegidos por el chef.

¿Qué se necesita para vivir una experiencia omakase?

Más allá de la técnica culinaria, este formato exige disposición de tiempo y apertura gastronómica, pues no requiere conocimientos previos sobre cocina japonesa. En el caso del modelo presentado en Bogotá, el recorrido completo de 13 tiempos tiene un costo fijo de $300.000 por persona (sin incluir bebidas) y opera como una alternativa paralela al servicio habitual a la carta.