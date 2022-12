Falso optimismo, la barrera mental que impide a las personas progresar, según experto

El psicólogo, científico y escritor estadounidense Steven Pinker habló en Mañanas BLU 10:30 sobre el su libro 'Enlightment Now', que habla sobre la idea del progreso basado en datos y no en un falso optimismo de las personas.

“Algo que me caracteriza no es el optimismo sobre el futuro porque no puedo predecir este. Mi actitud es ver el mundo está basada en los datos y evidencia”, comentó.

¿Las redes sociales incrementan la sensación de inseguridad en el mundo?

“No soy un usuario de las redes sociales porque están de moda, pero el problema viene de antes de que las redes aparecieran (…). La mente puede influenciarse fácilmente por imágenes “, añadió.

