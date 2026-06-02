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Blu Radio  / Sociedad  / Famoso actor de 'How I Met Your Mother' fue sentenciado a 32 años por intentar asesinar a su novia

Famoso actor de 'How I Met Your Mother' fue sentenciado a 32 años por intentar asesinar a su novia

Antes del ataque, la víctima había presentado recientemente una orden de alejamiento contra él debido a su comportamiento violento.

Elenco de 'How i meet your mother'
Elenco de 'How i meet your mother' //
Foto: Disney
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

El actor Nick Pasqual, quien participó en la serie 'How I Met Your Mother', fue sentenciado este martes a 32 años de prisión por intento de asesinato, tras apuñalar a su exnovia varias veces en Los Ángeles (EE.UU.) en 2024 y luego tratar de huir a México.

Pasqual, de 36 años, fue encontrado culpable el mes pasado de al menos tres cargos que incluyen intento de asesinato, robo y violencia doméstica contra la maquilladora Allie Shehorn, a la que había conocido en un set de grabación y con la que mantuvo una relación sentimental.

Durante el juicio, Shehorn, de 37 años, testificó sobre el ataque que la mantuvo varios días en estado crítico, la mujer tenía cicatrices visibles en el brazo y el cuello producto del ataque, según reportó ABC News.

Nick Pasquel en 'How I Meet Your Mother'
Nick Pasquel en 'How I Meet Your Mother' //
Foto: Disney

El actor, conocido por sus roles en series de televisión, irrumpió en la casa de Shehorn el 23 de mayo de 2024 y la apuñaló "múltiples veces", según dijo la Fiscalía de Los Ángeles en la acusación.

Antes del ataque, la víctima había presentado recientemente una orden de alejamiento contra Pasqual debido a su comportamiento violento.

El actor huyó de la escena del crimen y fue detenido en un punto de control fronterizo entre Estados Unidos y México en Sierra Blanca, Texas.

Pasqual dijo en la audiencia que el ataque sería una carga que llevará por el resto de su vida, y que se siente agradecido a que Shehorn siga viva.

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