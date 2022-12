Ulpiano Meneses, el colombiano que cumplió 105 años

Ulpiano Meneses, más conocido como ‘Piano’, un hombre que hace poco cumplió 105 años, mencionó en Mañanas BLU 10 AM que el secreto de la eterna juventud está en ser feliz con lo que se tiene.



“Hay que ser feliz con lo que uno tiene y vivir la vida con tranquilidad”, dijo.



“Yo como lo que Dios me brinde, desde frijoles, carne, leche y huevos (…) Ya no tomo ni cerveza ni aguardiente para mantenerme en buenas condiciones”, mencionó.



Cabe señalar que don Ulpiano vive en El Carmen, Norte de Santander y sus días comienzan a las cinco de la mañana, hora en la que hace su tinto y su arepa para desayunar.



“A mí todo me gusta, pero lo que más me gusta es el campo y la agricultura por el trabajo que allí se hace”, dijo.



