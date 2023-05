El reconocido artista de música popular Giovanny Ayala decidió tomarse unas vacaciones en Europa; sin embargo, su experiencia no fue la mejor, ya que, al parecer, se vio envuelto en una situación de inseguridad.

En un video que publicó el mismo Giovanny Ayala en sus redes sociales se puede observar al artista de música popular muy molesto y exaltado debido a que alguien le robó una de las llantas de su bicicleta mientras se encontraba estacionada a las afueras de un establecimiento comercial en París, Francia.

“No, que inseguridad aquí.n Yo pensé que era en Colombia no más. Me vine en cicla y vea me robaron la llanta. Me tocará irme en Uber, porque qué más”, comentó Giovanny Ayala en sus redes sociales.

Con una expresión decepcionada, el cantante hizo un comentario sobre la seguridad en la zona, comparando la situación con la inseguridad en Colombia. Además, Giovanny Ayala añadió que se vería obligado a usar un servicio de transporte alternativo para continuar con sus actividades, pues le era imposible recuperar lo hurtado.

Los internautas, por su parte, no dudaron en hacer comentarios divertidos sobre la situación, incluyendo referencias humorísticas a algunas de las canciones más conocidas del artista.

“Giovanny Ayala que caro estas pagando jajaja”, “Me la robe y me la robaron; esta vida todo cobra, ahora soy el pagador jajajja”, “El robo aguanta para sacar una canción”, fueron algunos de los comentarios que dejó el video.

Al final del suceso, Giovanny Ayala comentó que la experiencia de robo fue amarga y que jamás le gustaría volverla a vivir; sin embargo, algunas personas salieron en defensa de la reputación del país, señalando que la inseguridad no es exclusiva de una región en particular.

