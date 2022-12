Gloria Zea, la primera dama de la cultura de Colombia

Gloria Zea fue profesora a la edad de 20 años del departamento de humanidades de la Universidad de los Andes en lo que ella describe como “un acto de locura” que todavía no sabe cómo ocurrió.

“Cuando entraba a clase, todos empezaban a silbar y me ponía como un tomate (…) la cosa más divertida es que me encuentro con unos ancianitos que me dicen que yo les di clase, porque la mayoría de los alumnos eran mayores que yo”, afirmó Zea.

Su padre fue Germán Zea, un importante político del país y quien llegó a ser ministro varias veces, sin embargo ella nunca se relacionó con el tema político y el arte fue el que la cautivó.

“En mi casa se respiraban varias cosas: el partido liberal, el amor por este país, la política que era el campo de vida mi padre; jamás la cultura y jamás el arte. Sin embargo para mí fue una vocación clarísima desde el primer minuto, no lo dude un instante” aseveró.

En cuanto a su relación con Alberto Lleras, quien fue rector de la Universidad de los Andes, comentó que fue Lleras quien la invitó a estudiar en los Andes cuando su idea era estudiar en los Estados Unidos.

En la universidad se conoció con Fernando Botero, quien fue su profesor y tiempo después, su esposo. “Estando en la clase de pintura en uno de esos bellísimos salones del campito entró mi profesor; un muchacho buen mozo, arrogante, brillante y nos empezó a dictar la clase de pintura, a los cinco minutos nos habíamos enamorado locamente” comentó Zea.

En Estados Unidos fue integrante del consejo internacional del museo de arte de Nueva York. Al regresar a Colombia Marta Traba, quien había sido profesora suya en los Andes, le dio la noticia que iba a ser la nueva directora del museo de arte moderno de Bogotá.