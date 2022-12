Gobierno define futuro de las fumigaciones con glifosato en Colombia

Con el propósito de discutir un concepto de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer en el que se incluye al glifosato dentro de un listado de herbecidas probablemente cancerígenos para el ser humano, el cual fue adoptado por el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional convocó para este jueves al Consejo Nacional de Estupefacientes (Lea también: Comisión asesora recomienda uso medicinal de marihuana y cambios en extradición ).

La discusión busca profundizar el estudio y decidir si el Gobierno acoge su concepto para suspender las fumigaciones con glifosato en el país como medida para combatir los cultivos ilícitos.

Precisamente cuando mañana se espera que en las próximas horas se defina el futuro de las fumigaciones con glifosato en Colombia, el Fiscal y el Procurador General enfrentaron posiciones.

El Fiscal General Eduardo Montealegre, indicó que pese a que no conoce las pruebas del procurador sobre el informe del Instituto Nacional de Salud, “mañana habrá una reunión de alto nivel en el Ministerio de Justicia para tomar una determinación sobre si se suspende o no las aspersiones con glifosato. Yo he anunciado mi voto favorable a la suspensión de fumigación”.

Argumentó que su postura se da “porque la utilización de esta sustancia química puede ocasionar graves daños a la vida y a la integridad de los colombianos y cuando hay que escoger entre la seguridad y la vida desde luego hay que escoger la vida”.

Sin embargo, el jefe del Ministerio Público le salió al paso a la reacción del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y las calificó de “reacciones emotivas”.

“Es indudable que la honestidad debe estar determinando la expresión clara del Gobierno, el cual debe ser honesto y decirnos qué pactaron con las Farc en La Habana en materia de fumigación con glifosato”, dijo Ordóñez.

“El Gobierno debe ser coherente, deber ser claro. Aquí estamos es ante la ejecución de un acuerdo del Gobierno Nacional en La Habana para suspender las fumigaciones. En eso el Gobierno debe ser honesto, debe ser claro, debe ser transparente”, indicó.

Ordóñez señaló que “la Procuraduría ha dicho que no existe razones científicas sino razones políticas, y el Gobierno clara y honestamente debe manifestarla frente al país”, y aseguró que esa fue la razón de la presencia del ente investigador en el despacho del ministro Gaviria.

Entre tanto, sobre la decisión del presidente de la República, Juan Manuel Santos, de suspender el glifosato para la radicación de cultivos ilícitos, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, sostuvo que en los lugares en donde se ha dejado de asperjar se han multiplicado los cultivos ilícitos como en el Catatumbo, Norte de Santander, Nariño y Putumayo.

El alto funcionario dijo que así les parezca o no, es una decisión del presidente Santos que se debe cumplir.