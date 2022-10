“Gobierno no va a aceptar que se haga política con armas”: Santos

Alejandro Ordoñez que si las Farc no se disuelven como aparato criminal, no reconocen a las víctimas y no reconocen que ellos son los victimarios, no se dará la firma del acuerdo de paz.

“Señor Procurador aquí delante de todos los personeros del país, yo le digo a usted le garantizo que si ninguna de esas condiciones se da no hay proceso de paz (…) por supuesto que las Farc tiene que disolverse, no voy aceptar un grupo armado haciendo política por ningún motivo”, dijo el mandatario.

“Que tiene que aceptar que son victimarios, por supuesto, ellos están queriendo decir o han querido decir que ellos son las víctimas, con ese cinismo que los caracteriza. Pero por supuesto que son victimarios y que debe que atender los derechos de las víctimas” agregó el jefe de Estado.

Sin mencionar a los integrantes del Centro Democrático, el presidente Juan Manuel Santos se refirió a las 68 capitulaciones que con las cuales el senador Álvaro Uribe cuestiona el actual proceso de paz.

“Algunos han dicho que el gobierno está aceptado que no se desarmen. A quien se le puede ocurrir que el Gobierno va aceptar que esta gente siga haciendo política con armas, si es que todo el propósito de este ejercicio de este proceso es precisamente para que esta gente deje las armas y si quieren hacer política pero dentro de las reglas de la democracia”, manifestó Santos.

