¡Gran labor! Adulta mayor elabora tapabocas gratis para sus vecinos en Barranquilla

Tiene 72 años y sus pies se desplazan con algo de lentitud. Sus manos, en cambio, no han perdido la destreza y agilidad de quien conoce su oficio. Enilda María Vargas Moreno se ha convertido en un ejemplo para sus vecinos del barrio Las Nieves, en el sur de Barranquilla, uno de los sectores más azotados por la pandemia.

Lleva tres meses sin salir de su casa, desde que comenzó la emergencia, pero no ha perdido el tiempo: es una esperanza de vida para sus vecinos, no solo por su ejemplo con el respeto de las normas, sino porque se ha dedicado a elaborar tapabocas en su vieja máquina de coser.

Enilda es modista graduada del Sena, y a diario elabora entre 20 y 30 tapabocas de tela que reparte gratis a sus vecinos o a cualquiera que toque su puerta en busca de uno.

"Es mi oficio, a esto me dedico. Y como ahora el costurero no se mueve, pues tenía una telita y me puse a hacer tapabocas que le regalo a la gente. Todos tenemos que cuidarnos", dice sin apartar la mirada de la aguja de la máquina.

Su ejemplo fue destacado por la Alcaldía de Barranquilla en un video que se hizo viral, y ahora más gente llama a su puerta.

"De esto solo salimos entre todos, es un reto, pero podemos mejorar si respetamos las órdenes de las autoridades", pide Enilda.

Los insumos los aporta ella o los recibe de familiares y amigos. No es plata perdida, dice con convicción, porque en esta época "lo más importante es ayudar".

Escuche aquí la historia completa: