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Blu Radio  / Sociedad  / Habla Yeferson Cossio sobre incidente con Avianca: "No estaba grabando contenido"

Habla Yeferson Cossio sobre incidente con Avianca: "No estaba grabando contenido"

El influencer se pronunció en un comunicado sobre el incidente con la aerolínea y explicó a profundidad lo sucedido en el vuelo, asegurando que sí sucedió, pero diferente a la versión conocida.

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