Habla Yeferson Cossio sobre incidente con Avianca: "No estaba grabando contenido"

Tras conocerse una denuncia por parte de Avianca en contra del creador de contenido e influencer Yeferson Cossio, en donde se aseguró el uso de un químico durante un vuelo Bogotá-Madrid (España), él se pronunció a través de un comunicado en donde explicó lo sucedido y aseguró que "no estaba haciendo una broma, ni grabando contenido" en el momento en que se activó este elemento.

"Aproximadamente una hora antes del aterrizaje, se activó de manera accidental un elemento que llevaba en mi equipaje de mano. Es importante aclarar que lo ocurrido no fue una broma, ni hizo parte de ninguna producción, grabación, sketch o estrategia de contenido. El stink bomb, el elemento que se despresurizó por accidente, sin intención y sin activación manual, no es inflamable, no genera combustión, no representa un riesgo real para la integridad de la aeronave ni para la continuidad del vuelo, y tiene un alcance limitado con efecto transitorio", dijo en su comunicado Yeferson Cossio.

Aseguró que el efecto duro alrededor de tres minutos como mucho y que "fue controlado con un ambientador", según él, evitando que molestara al resto de pasajeros y la tripulación. Dijo que en ningún momento estaba haciendo algún tipo de broma en el avión o molestando a las personas que iban abordo de este vuelo, pues todo se dio por un accidente en el trayecto.

Cossio se pronuncia luego de que Avianca anunciara medidas en su contra por acciones en un vuelo Foto: Instagram / Avianca

"Rechazo de manera categórica la versión según la cual esto fue una broma o una acción pensada para generar contenido. No existió equipo de producción audiovisual a bordo, no existía producción montada, no existía personal grabando el supuesto “contenido”, ni nada parecido a una estrategia de redes. Esa sola realidad desmonta por completo la narrativa que se ha querido instalar. Lo que pasó fue un accidente, no un acto malicioso como se ha querido vender", puntualizó.



Cabe recordar que, en un comunicado, Avianca aseguró que esto sucedió el 11 de marzo en donde el influencer tuvo una actitud que afectó la seguridad, comodidad y orden del vuelo, asegurando además que estaba haciendo una broma dentro de la cabina con un olor tóxico.

“La aeronave corresponde a un espacio cerrado y con sistema de presurización que recircula el aire de toda la cabina. La aeronave se encontraba sobrevolando el Océano Atlántico, aún distante del aeropuerto más cercano en caso de presentarse una emergencia (...) Avianca rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación y que comprometa la experiencia a bordo de los clientes y personal de servicio", señaló Avianca.