¿Hasta cuándo? Colegas de acordeonero Luis León, asesinado en Ocaña

Conmoción entre los artistas del género vallenato por el asesinato en Ocaña, Norte de Santander, del acordeonero Luis León, compañero del reconocido compositor Wilfran Castillo. Diferentes representantes del folclor se han pronunciado vía redes sociales sobre este crimen.

Uno de ellos fue el exacordeonero de Silvestre Dangond Rolando Ochoa, quien escribió unas sentidas palabras dedicadas a Luis León, además de quejarse por los actos de violencia que se viven a diario en el país.

"Hijo de mi corazón tengo un dolor en mi alma que no te imaginas , solo pido a Dios que te dé el descanso eterno y a tu familia le dé fortaleza. Esto no puede ser posible Dios,¿hasta dónde nos llevará a esta violencia? ¿hasta cuando Dios? Esto no puede estar pasando hijo, escribió Ochoa.

Por su parte, el acordeonero actual del hijo de Diomedes Díaz , Elder Dayan Díaz, Lucas Dangond, también se pronunció sobre la muerte de su colega publicando apartes de una conversación que habían tenido, precisamente, esta semana.

"Increíble, ayer hablábamos y me mandaste este arreglo que te gustaba mío, y le añadiste algo tuyo también. Dios te tenga en su santa gloria hermano querido, pasas a una mejor vida, eras un gran ser humano y solo Dios sabe el porque. La admiración era mutua, que gran talento el tuyo, de mis mejores amigos acordeoneros. Siempre nos mandábamos arreglos, me preguntabas que como me parecían, igual yo también lo hacía y siempre nos aportábamos el uno al otro. Que vaina ombe luchito", escribió Lucas Dangond.

El exintegrante del grupo K-vras, el Nene Carrascal, también dejó ver en redes su consternación por el homicidio de su colega.

"¿Hasta cuando nomej*da? ¿Por qué así?, Que dolor tan hijuep*ta hermano. Dios bendito, es muy duro entender tu voluntad", afirmó vía Instagram.

Sobre Luis León

Era oriundo del municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander, y se destacó desde muy niño por sus habilidades para interpretar el acordeón. Sus destrezas con el instrumento lo llevaron a tocar con varias agrupaciones musicales a nivel nacional.

