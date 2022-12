“He usado maldiciones que funcionan”: Carlos Valdés, santero cubano

Carlos Valdés, reconocido santero cubano, pasó por los micrófonos de Luna BLU explicando de qué se trata esta práctica y las maldiciones que se pueden desencadenar a través de ellas.

“La santería no se le puede hacer a cualquiera, eso de que la vecina me cayó mal o el jefe del trabajo me molestó, en ellos, nunca se va a ver el resultado porque en el cielo hay un Dios y él sabe que lo que quieres es una injusticia”, dijo.

Sin embrago, advirtió que para ciertas ocasiones en las que se presentan injusticias claras estos rezos funcionan a cabalidad.

“Las violaciones, estafas gigantes, asaltos en la calle, hombres que maltratan a las mujeres, las malas madres; todos esos disparates que la justicia no tiene la efectividad que se requiere, y si usted sabe lo que tiene que rezar y le da cuenta a nuestras deidades de lo qué está haciendo, los resultados sobre esas personas son 100 porciento negativos”, aseguró.

Valdés además manifestó que no acepta juzgamientos ya que incluso “en la propia biblia, en el viejo testamento, está explicito cómo fue que los esclavos judíos lograron deshacerse del imperio egipcio”.

“La única religión donde tiene un Dios 100 por ciento bondadoso es la región católica cristiana, en la misma biblia se explica cómo era Yavé, que mandó una maldición contra Egipto porque los tenían esclavizados”, señaló.

Valdés advirtió que solo puede hacer trabajos de estas características cuando tiene justificaciones ante sus deidades.

"Yo soy incapaz de hacer un trabajo simplemente porque una persona me cayó mal o porque opina diferente (…), solo hago trabajos cuando tengo las justificaciones ante mis deidades”, concluyó.