“He visto una juventud que está buscando el cambio”: Abad Colorado sobre marchas

El periodista Jesús Abad Colorado contó en Sala de Prensa BLU lo que se ha encontrado dentro de su ejercicio en las marchas de los últimos días.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

“El presidente y sus ministros debería haberse conectado con un país que busca la paz, nuestros jóvenes no solo están pensando en la guerra sino en la violencia contra el medio ambiente (…) Tengo muchas fotografías de estas marchas, lo que he visto es una juventud que está buscando el cambio, no un presidente que se acomode con esa extrema derecha representada en algunos de su bancada”, afirmó el periodista, quien hace poco estuvo en el Cauca y Bojayá.

Abad Colorado detalló que en las manifestaciones lo han abordado personas que le agradecen por mostrar las cicatrices de la guerra que no fueron visibles por mucho tiempo.

“Las nuevas generaciones ven la guerra a partir de documentales y exposiciones como El Testigo,

la expresión que tiene la gente en las calles es que no se van a quedar callados ni a guardar silencio”, manifestó.

Le puede interesar: Colombia lo tiene todo para salir adelante: Jesús Abad Colorado

El fotógrafo resaltó que el país está cansado de la violencia y lo ha podido constatar durante los últimos días y en sus recorridos por los diferentes territorios del país.

Publicidad

“Ojalá el presidente se sintonice con las nuevas generaciones que buscan la palabra y no la bala”, aseguró.

Escuche la entrevista completa con Jesús Abad Colorado:

Publicidad

Entérese en BLU Antioquia de todas las noticias de la región que son relevantes e importantes, con los hechos que son novedad, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.