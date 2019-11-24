Blu Radio Jesús Abad Colorado
Jesús Abad Colorado
Jesús Abad Colorado recibió Premio John Cortina por su defensa de los derechos humanos
El reconocido fotoperiodista paisa recibió el galardón en San Francisco, Estados Unidos, por parte de la organización Guernica 37.
Daniel Quintero se parece a Uribe, se cree también el Mesías: Jesús Abad Colorado
El fotógrafo y periodista paisa es uno de los firmantes de la carta en la que se cuestiona la administración del alcalde de Medellín.
Mi trabajo es una constante, es una plegaria, un basta ya: Jesús Abad Colorado
‘El Testigo’, es una producción de Caracol Televisión, nominada a los Premios Emmy, que se robó todas las miradas.
Documental ‘El Testigo’ de Caracol Televisión, nominado en los premios Emmy
El periodista y reportero gráfico Jesús Abad Colorado habló sobre la producción en Mañanas BLU e hizo una reflexión sobre la guerra en Colombia.
“He visto una juventud que está buscando el cambio”: Abad Colorado sobre marchas
El fotoperiodista que ha recorrido el país documentando el conflicto habló sobre lo que se ha vivido durante el paro nacional.
Estos son los ganadores del Premio Gabo entregado en Medellín
El reconocimiento fue entregado en el marco del Festival Gabo.
Un premio a los 27 años de camino y miradas de Jesús Abad Colorado
Este jueves será entregado el reconocimiento al fotoperiodista en el marco del Festival Gabo.
Jesús Abad Colorado ganó el Premio Gabo a la Excelencia
Hace más de medio siglo documenta con su cámara el conflicto armado del país.
Ante masivas peticiones, Canal Caracol volverá a transmitir documental El Testigo
La producción, basada en el trabajo del fotógrafo colombiano Jesús Abad Colorado, tuvo más de 3 millones de televidentes.
Jesús Abad no es solo un fotoperiodista, es un constructor de paz: Kate Horne
El documental está construido y basado en las imágenes que tomó reconocido fotógrafo colombiano.