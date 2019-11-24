En vivo
Blu Radio  / Jesús Abad Colorado

Jesús Abad Colorado

  • 304575_Blu Radio. Jesús Abad Colorado / Foto: Idartes Bogotá
    Blu Radio. Jesús Abad Colorado.
    Idartes Bogotá
    Antioquia

    Jesús Abad Colorado recibió Premio John Cortina por su defensa de los derechos humanos

    El reconocido fotoperiodista paisa recibió el galardón en San Francisco, Estados Unidos, por parte de la organización Guernica 37.

  • 304575_Blu Radio. Jesús Abad Colorado / Foto: Idartes Bogotá
    Blu Radio. Jesús Abad Colorado.
    Idartes Bogotá
    Antioquia

    Daniel Quintero se parece a Uribe, se cree también el Mesías: Jesús Abad Colorado

    El fotógrafo y periodista paisa es uno de los firmantes de la carta en la que se cuestiona la administración del alcalde de Medellín.

  • 132633_Jesús Abad Colorado - Foto: AFP
    Jesús Abad Colorado - Foto: AFP
    Nación

    Mi trabajo es una constante, es una plegaria, un basta ya: Jesús Abad Colorado

    ‘El Testigo’, es una producción de Caracol Televisión, nominada a los Premios Emmy, que se robó todas las miradas.

  • Fotografía tomada por Jesús Abad Colorado en el documental 'El testigo' :: Foto: Jesús Abad Colorado.jpeg
    Nación

    Documental ‘El Testigo’ de Caracol Televisión, nominado en los premios Emmy

    El periodista y reportero gráfico Jesús Abad Colorado habló sobre la producción en Mañanas BLU e hizo una reflexión sobre la guerra en Colombia.

  • 304575_Blu Radio. Jesús Abad Colorado / Foto: Idartes Bogotá
    Blu Radio. Jesús Abad Colorado.
    Idartes Bogotá
    Sociedad

    “He visto una juventud que está buscando el cambio”: Abad Colorado sobre marchas

    El fotoperiodista que ha recorrido el país documentando el conflicto habló sobre lo que se ha vivido durante el paro nacional.

  • 345017_Entrega Premios Gabo de periodismo en Medellín./ Foto Festival Gabo
    Entrega Premios Gabo de periodismo en Medellín./ Foto Festival Gabo
    Nación

    Estos son los ganadores del Premio Gabo entregado en Medellín

    El reconocimiento fue entregado en el marco del Festival Gabo.

  • 304575_Blu Radio. Jesús Abad Colorado / Foto: Idartes Bogotá
    Blu Radio. Jesús Abad Colorado.
    Idartes Bogotá
    Gente

    Un premio a los 27 años de camino y miradas de Jesús Abad Colorado

    Este jueves será entregado el reconocimiento al fotoperiodista en el marco del Festival Gabo.

  • 304575_Blu Radio. Jesús Abad Colorado / Foto: Idartes Bogotá
    Blu Radio. Jesús Abad Colorado.
    Idartes Bogotá
    Gente

    Jesús Abad Colorado ganó el Premio Gabo a la Excelencia

    Hace más de medio siglo documenta con su cámara el conflicto armado del país.

  • 332483_Documental El Testigo - Foto: Caracol TV
    Documental El Testigo - Foto: Caracol TV
    Nación

    Ante masivas peticiones, Canal Caracol volverá a transmitir documental El Testigo

    La producción, basada en el trabajo del fotógrafo colombiano Jesús Abad Colorado, tuvo más de 3 millones de televidentes.

  • 304575_Blu Radio. Jesús Abad Colorado / Foto: Idartes Bogotá
    Blu Radio. Jesús Abad Colorado.
    Idartes Bogotá
    Sociedad

    Jesús Abad no es solo un fotoperiodista, es un constructor de paz: Kate Horne

    El documental está construido y basado en las imágenes que tomó reconocido fotógrafo colombiano.

