Jesús Abad Colorado recibió Premio John Cortina por su defensa de los derechos humanos

El reconocido fotoperiodista colombiano Jesús Abad Colorado fue homenajeado en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, con el Premio John Cortina de la organización Guernica 37 a la búsqueda de la justicia.

El galardón se entregó en el Club de la Prensa de San Francisco y destacó la trayectoria de Colorado en la defensa de los derechos humanos, su compromiso con la verdad y su trabajo por mantener viva la memoria de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Desde esa ciudad, el fotógrafo expresó que este premio no solo reconoce su labor, sino también la de miles de personas que en Colombia y en el mundo que han arriesgado su vida para dejar un testimonio contra el olvido, luchando contra la impunidad y honrando la vida de quienes resisten.

"No solo de honrar mi vida como fotógrafo y periodista en Colombia, sino la de tantas personas en nuestro país y en el mundo que han arriesgado su vida para dejar un testimonio contra el olvido, luchando contra la impunidad", señaló.



La ceremonia reunió a periodistas, defensores de derechos humanos y representantes de organizaciones internacionales.

Jesús Abad Colorado es reconocido internacionalmente por su trabajo fotográfico en zonas afectadas por el conflicto armado en Colombia.

A lo largo de más de tres décadas ha documentado el dolor, la resistencia y la esperanza de las comunidades más golpeadas por la violencia. Su obra ha sido expuesta en distintos países y se ha convertido en un referente ético y visual de la memoria y la paz.