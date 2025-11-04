En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia
Luis Díaz

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Nicolás Maduro: "Soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos"

Nicolás Maduro: "Soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos"

Dijo sentirse "más famoso" que la estrella del pop Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny y mencionó que "le dan ganas de grabar un disco" con "esa fama".

Nicolás Maduro y Taylor Swift de fondo.jpg
Nicolás Maduro se compara con Taylor Swift //
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad