Un premio a los 27 años de camino y miradas de Jesús Abad Colorado

Un compromiso con el servicio público del periodismo y un trabajo con ética y respeto por los derechos humanos, son los principales motivos por los que la Fundación Gabo le otorgó el premio a la Excelencia al fotoperiodista antioqueño Jesús Abad Colorado.

Más información: Jesús Abad Colorado ganó el Premio Gabo a la Excelencia

Publicidad

La distinción será entregada este jueves en la ceremonia del Premio Gabo, que reconoce los mejores proyectos periodísticos de latinoamérica en cuatro categorías.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Para Jesús Abad, quien tiene más de 27 años de experiencia en el periodismo y ha cubierto el conflicto del país, este premio es “una invitación a mirarnos en ese espejo roto de una violencia que muchas veces no quisimos ver, no quisimos escuchar, no quisimos levantar la voz y caminar para denunciar los atropellos a la gente que en este país ha puesto su vida”.

Le puede interesar: VIDEO: Colombia lo tiene todo para salir adelante: Jesús Abad Colorado

Publicidad

El periodista reiteró que su posición es apostarle siempre a un proceso de paz y aseveró que el premio también puede considerarse como una provocación para incitar a que toda la documentación que se hizo en su momento sobre la violencia en el país se dé a conocer.

“Ustedes se imaginan si la mirada de un solo reportero lleva a una exposición como El Testigo, con todas esas visitas y un año de estar en el claustro San Agustín de la Universidad Nacional al lado de la Casa de Nariño, ¿qué pasaría el día que muchos reporteros o camarógrafos saquemos esas imágenes de los archivos y la llevemos a salas de exposición para contar lo que pasó en todo el país? Tendríamos mucho que llorar y también que agradecerle a los campesinos”, relató.

Publicidad



Jesús Abad Colorado es comunicador social de la Universidad de Antioquia y ha trabajado en medios como El Colombiano y Semana. Además, fue investigador del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Colombia y recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en tres oportunidades y otros reconocimientos internacionales.