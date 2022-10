Ante masivas peticiones, Canal Caracol volverá a transmitir documental El Testigo

El documental ‘El Testigo’ será retransmitido por el Canal Caracol ante la masiva petición de televidentes. En entrevista con BLU Radio, el fotógrafo Jesús Abad Colorado celebró la decisión.

La producción, presentada el Viernes Santo, tuvo una impresionante acogida, calculada en más de 3 millones de televidentes.

“Me alegra, yo no soy muy amigo de las redes sociales, pero la cantidad de mensajes que sé que hay en Twitter, que me envían a mi teléfono de muchos lugares de la geografía colombiana (…) son diciéndome, por favor, lo queremos volver a ver”, dijo Jesús Abad Colorado, quien lleva 25 años retratando el conflicto colombiano.

“Ese documental tendría que pasarse por universidades, incluso me dicen que deberían de mostrarlo hasta en las iglesias de este país que muchas veces han sembrado también hasta odio”, agregó.



