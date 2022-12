Hija de Aida Merlano explica por qué mandó a esconder maleta llena de joyas

Luego de que las autoridades aplicaran extinción de dominio a 10 bienes de la excongresista, su hija, Aida Victoria, a través de sus redes sociales, dijo que el 80% de las propiedades de su madre fueron obtenidas antes de que ingresara a la política.

Asimismo, por medio de un video, explicó las razones por las que mandó a esconder una maleta llena de joyas de su madre,

la cual fue encontrada por las autoridades esta semana mientras era trasladada de una casa a otra en un BMW.

"La maleta no se encontraba entre los bienes solicitados, tanto así que la SAE no los recibió. Los incautan como si se trataran de droga, armas, o de algún objeto ilícito cuando no lo es. Son prendas, objetos personalísimos,

salen a hablar publicamente como si hubiesen encontrado la maleta del Chapo Guzmán, cosa que no es así, No me he robado ninguna joyería", indicó Aida Victoria este jueves.

"La razón por la que yo las saque de mi apartamento con mi chofer fue porque sabía que se iban a meter allá y no confio, y creo que es una posición normal, en algunos funcionarios que realizan esos operativos porque se la podían robar", explicó Aida Victoria a través de historias de Instagram.

#Video Hija de la excongresista Aida Merlano explicó, a través de sus redes sociales, por qué mandó a esconder una maleta llena de joyas #MañanasBLU #ColombiaEstáAlAire https://t.co/K8J7Si7Bco pic.twitter.com/kyMAjHpS5z — BLU Caribe (@BLUCaribe) October 31, 2019

