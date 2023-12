Hijo de José José arremetió contra su supuesto hermano colombiano: “Me da lástima, me da asco”

En una entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión , José Joel, el primogénito del legendario cantante José José, habló sin rodeos sobre la herencia de su padre y de las afirmaciones de Brian Fanier, un joven colombiano que aseguraba ser hijo del cantante.

José Joel comenzó por arrojar luz sobre el testamento de su padre, fechado en 1988, cuando José José aún estaba casado con Ana Elena Noreña. Este documento, que permaneció en secreto hasta después de la muerte del artista, designó a Noreña como la única heredera de los bienes de José José.

Un testamento que mi papá había logrado en el año de 1988, todavía casado con mi mamá, y que hasta este momento no cambió, así se quedó, así lo dejó, nadie supo nada del testamento hasta que salta reveló José Joel

El proceso de revelación del testamento, según José Joel, fue llevado con precaución para evitar posibles conflictos. Ante la preocupación de posibles disputas por la herencia, el hijo mayor del cantante dijo haber advertido al abogado que verificara cuidadosamente que Ana Elena Noreña fuese la única beneficiaria, considerando la existencia de "varios buitres que quieren estar picando".

Sarita Sosa, hermana de José Joel por parte de padre, aún reside en una propiedad en Miami que, según José Joel, legalmente pertenece a su madre. "En Miami había dos departamentos: uno que se compró hace tiempo y estaba a nombre de mi papá y la otra mitad a nombre de la señora Sara", detalló José Joel, señalando que Sarita vendió la mitad que estaba a nombre de José José.

Pero uno de los aspectos más controvertidos es la persistencia de Brian Fanier, el joven colombiano que clamaba ser hijo de José José. Aunque una prueba de ADN demostró la inexistencia de vínculo sanguíneo. "Me da lástima, me da asco, todo el adjetivo negativo es lo que me hace sentir esta persona por seguir insistiendo en algo que hoy por hoy lo tiene ante las cuerda", dijo José Joel.

Ante la insistencia de Fanier, José Joel anunció acciones legales: "O se detiene o habrá consecuencias legales". Su frustración hacia las afirmaciones del colombiano se manifestó en palabras contundentes: "Tengo ganas de decirle en la cara 'qué traes, canijo, ¿de dónde tanta mentira, tanta grosería?'"