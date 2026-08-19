Hombre estuvo muerto durante una hora y contó qué vio antes de "regresar" a la vida

Perder el miedo a la muerte fue una de las consecuencias que, según Eduardo, dejó el episodio que vivió cuando tenía 33 años. El hombre sufrió un paro cardíaco después de jugar tenis y, pese a que los médicos llegaron a considerar muy complicado que pudiera sobrevivir sin consecuencias graves, logró recuperarse. Ahora asegura que durante ese periodo tuvo una experiencia que todavía intenta comprender.

Eduardo contó que, mientras permanecía en ese estado, se encontró con la imagen de su abuelo, quien había fallecido unos 20 años atrás. De acuerdo con su relato, ambos estaban en un lugar que describió como una especie de tribunal. Allí, el joven esperaba una decisión sobre si debía permanecer en ese sitio o regresar a su cuerpo.

La respuesta fue que tenía que volver. El problema, según recuerda, era que no encontraba la fuerza necesaria para hacerlo. En ese momento, asegura que sintió la ayuda de su abuelo, a quien atribuye el impulso que finalmente le permitió regresar.

Más allá de esta visión, uno de los aspectos que más llamó la atención de Eduardo fue lo que dice haber observado durante su traslado en ambulancia. El hombre asegura que pudo ver desde una perspectiva superior el vehículo en el que era transportado y dos carros de Policía que lo acompañaban.



La situación, según su versión, ocurrió durante el traslado entre el Hospital de Fuenlabrada y el Hospital 12 de Octubre, en Madrid. Posteriormente preguntó a sus familiares por esos detalles y recibió la confirmación de que el desplazamiento había ocurrido de esa manera. Esa coincidencia es, para él, una de las razones que lo llevan a considerar que lo vivido no fue simplemente un sueño.

El episodio se produjo en 2025, cuando Eduardo regresó a las canchas de tenis después de un periodo en el que había dejado de practicar este deporte. En medio de la actividad sufrió la emergencia cardíaca y fue necesario realizar durante un largo periodo maniobras para intentar recuperar sus signos vitales. En sus redes sociales resume aquel momento diciendo que volvió a la vida con 33 años y 17 días.

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Su familia llegó a recibir información poco alentadora sobre las posibilidades de recuperación. Los especialistas advertían que, incluso si sobrevivía, podía quedar con daños neurológicos importantes. Sin embargo, la evolución fue diferente a la esperada: presentó una afectación localizada en el corazón y problemas de memoria durante los primeros meses, pero consiguió recuperar buena parte de su funcionamiento habitual.

Los primeros momentos después de despertar tampoco fueron sencillos. Eduardo llegó a pensar que había sufrido un accidente de tránsito y revisó que pudiera mover las piernas. Además, tenía dificultades para recordar lo que le explicaban, por lo que tuvo que recibir varias veces la misma información sobre lo ocurrido.

La recuperación psicológica también representó un desafío. Después del paro cardíaco, volver a hacer ejercicio le generaba temor y recuperar actividades tan básicas como correr tomó tiempo. Sin embargo, con los meses comenzó a interpretar lo ocurrido como una oportunidad para replantear sus prioridades.

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Eduardo sostiene que durante la experiencia no sintió terror ni una necesidad desesperada de regresar. Describe aquella sensación como un estado de tranquilidad y neutralidad. Hoy afirma que ya no teme a la muerte como antes y que su principal preocupación es aprovechar el tiempo que tiene para construir un legado y ayudar a otras personas.

Su historia, que ha compartido públicamente, es presentada por él como una segunda oportunidad. Aunque la interpretación de lo que ocurrió pertenece a su experiencia personal, Eduardo asegura que aquel episodio transformó definitivamente la manera en que entiende la vida, la muerte y el tiempo que le queda por vivir.