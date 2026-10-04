Monseñor Rafael de Brigard invita a revisar los frutos de la fe y no quedarse solo en las palabras

En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard invitó a los creyentes a hacer un examen de conciencia sobre los frutos que están dejando sus acciones y su manera de vivir la fe. A partir del Evangelio de San Mateo y la parábola de los trabajadores de la viña, el religioso planteó que la relación con Dios no puede quedarse únicamente en las palabras o en las prácticas religiosas, sino que debe reflejarse en la vida diaria, especialmente en la caridad, la justicia y la atención a quienes más lo necesitan.

De Brigard también hizo énfasis en la responsabilidad de quienes tienen una misión religiosa y en la necesidad de que su labor esté orientada al servicio de las comunidades. “El servidor religioso tiene como tarea principalísima cuidar al pueblo de Dios, cuidar la fe del pueblo de Dios”, afirmó. En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de que las instituciones y quienes las dirigen terminen concentrándose en sí mismos y pierdan de vista el propósito para el cual existen. Para el sacerdote, la fe cristiana parte de reconocer a Dios como alguien cercano y misericordioso.

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Finalmente, monseñor trasladó el mensaje del Evangelio a la responsabilidad individual y pidió a los oyentes preguntarse qué frutos están produciendo con sus talentos, su tiempo y sus acciones. “No hay jubilación para la conversión, no hay pensión para la búsqueda de Dios. No hay vacaciones para el alma”, expresó. Su llamado fue a no conformarse y a trabajar cada día por una vida marcada por la solidaridad, la justicia y el amor al prójimo.

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