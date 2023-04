Horóscopo de hoy 1 de abril para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Como piedra angular de tu identidad puedes obtener un sentido de propósito cuando cuidas a los demás. Otras personas también pueden estar ansiosas por apoyarte en tus esfuerzos. Específicamente, los miembros de tu familia desempeñen un papel importante en este aspecto. Si te has sentido abrumado últimamente, este tránsito traerá recursos y oportunidades para ayudarte a satisfacer tus necesidades.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Siéntete seguro mientras realizas cualquier tarea profesional hoy. Existe la posibilidad de que los compañeros de trabajo mencionen sus problemas personales como una forma de distraerte de tu trabajo. Busca programar las reuniones importantes después del almuerzo. Podrás concentrarte mejor y lograr tus objetivos y plazos.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Si tienes problemas en el trabajo, pide ayuda a tus colegas más experimentados. Es posible que te encuentres con muchas tareas pendientes, pero no suficiente tiempo para hacerlas todas. Sin embargo, no es necesario que te asustes; todo lo que tienes que hacer es priorizar tus tareas y te sentirás mejor de inmediato.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): La ligereza, el humor y los buenos momentos con los demás serán tus principales prioridades. La oportunidad de reunirte para una celebración, aunque no del todo libre de problemas, será beneficiosa en general aunque tu vida hogareña es más importante para ti. Las nuevas relaciones iniciadas ahora serán bastante intensas y tendrán un efecto profundo en tu naturaleza.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Este puede ser un momento de reflexión y autocomprensión. Tu estado de ánimo será muy serio y contemplativo, lo que te pondrá en una posición de gran avance. Puedes trabajar bien para alcanzar tus objetivos ideales y, por lo general, estos serán bastante elevados, como trabajar para organizaciones benéficas o grupos espirituales.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Hoy, depende de ti predicar con tu ejemplo. Prepárate con todos tus talentos inspiradores porque los va a necesitar. Ofrece a tus colegas y miembros del equipo la ayuda que necesitan para realizar la tarea de comunicándoles claramente lo que quieres y esperas de ellos. Aquellos que vienen por ti merecen mucho aprecio.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Hoy podrías obtener un ascenso en el trabajo o una ganancia financiera repentina. Te mostrarás también más inclinado a buscar el placer en lugar de tratar de hacer las cosas correctamente. Es por eso que este es un buen momento para expresar cómo te sientes a tus amigos, seres queridos y familiares.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): En lugar de arriesgarte o hacer un movimiento audaz, hoy puedes depender de la consistencia. Tienes que terminar todas esas cosas en las que estás trabajando ahora mismo. Asegúrate de hacer las cosas a tiempo. Trabajar duro hoy te permitirá disfrutar de un ambiente de trabajo más relajado más adelante. Puede hacer buen uso de esta energía centrándote en algunos objetivos clave.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Es posible que debas comprometerte más en tus relaciones. Trata de no ser demasiado inseguro ya que esto podría crear un conflicto. Estas sensaciones podrían darse también de manera interna y son una oportunidad de reestructurar tu comportamiento. Es hora de dejar atrás los viejos hábitos que afectan tu estabilidad y tranquilidad.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): No permitas que el estrés del día te impida alcanzar sus metas. No te preocupes por los plazos o las expectativas de otras personas sobre tus resultados si tu mente no está funcionando a plena capacidad hoy. Tente paciencia, mantén la cabeza baja y haz tu mejor esfuerzo para hacer bien el trabajo. Hoy no es un buen día para intentar realizar múltiples tareas.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Debes romper con tu rutina actual, quieres conocer personas nuevas y es un buen momento para fiestas. Si te atreves a salir probablemente harías muy buenos contactos. Evita ser celoso o posesivo, si tú necesitas libertad ¿por qué no la estás dando?. Advertencia: las relaciones iniciadas en este momento pueden ser propensas a terminar rápidamente.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): No emitas ningún tipo de juicio sobre los demás. Tómate un tiempo de tu apretada agenda para ayudar a alguien que no tiene claro qué hacer. Tu actitud cooperativa y sensata es precisamente lo que requieres para reorganizar tu vida. Las personas se abrirán cada vez más a ti, lo que debe alentar y apoyar. No menosprecies a los demás.