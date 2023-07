Horóscopo de hoy 10 de julio para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Justo cuando más necesitas impulsar tus perspectivas de carrera, llega Marte, tu planeta mentor. Ahora puedes revivir ideas que pueden haber sido demasiado atrevidas para los demás o adelantadas a tu tiempo. En términos de amor, en lugar de esperar y observar, tu cuadro trata de celebrar lo que significa el romance para ti.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Por lo general, no eres el signo más impulsivo, pero el fuego en tu gráfico debería animarte a arriesgarte en el amor o en un trabajo que puede estar fuera de tu zona de confort. Aprenderás mucho sobre ti mismo y te gustará lo que encuentres. El sol y la luna mezclan soñar y hacer una poderosa promesa de trabajo.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Es posible que una situación familiar no se resuelva sola, y en lugar de esperar que alguien más lo resuelva, el movimiento te ayuda a hacerse cargo. Puedes encontrar el enfoque cuando lo necesitas y decir cosas difíciles con un toque tierno. En romance, reaparecerá un contacto de hace un par de semanas, así que prepárate para responder.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Tal vez estés cansado de anteponer las necesidades de los demás a las tuyas: en casa, en el trabajo y en el amor. Esto puede comenzar a cambiar cuando eliges ponerte a ti mismo primero y dibujar algunas líneas alrededor de tu tiempo, amor y paciencia. Dejar ir un sueño laboral no es fácil, pero despeja el camino para algo mejor.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Tu talento natural para recaudar dinero puede ponerse a trabajar rápidamente, con el aporte del planeta guerrero. Pero las elecciones que haces por ti mismo pueden no funcionar para otros, así que tenlo en cuenta. Este puede ser tu momento para triunfar con un proyecto en solitario. Un estilo de voz muy parecido al tuyo es la pista clave de que el nuevo amor te está hablando directamente.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Como Marte está contigo por un tiempo, tu energía y entusiasmo aumentan. Las personas sienten que algo ha cambiado y están intrigadas por saber más. Este puede ser el comienzo de un emocionante trabajo en equipo. En términos de amor, estás listo para liderar y trazar un camino de pasión que sea más salvaje y desafiante.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): En lo profundo de tu sector de sueños y secretos, algo está cambiando y estás listo para darte cuenta de que quieres más. La mayor sorpresa es lo simple que puede parecer una vez que mentalmente haces el movimiento. Los socios apasionados profundizan un vínculo. Si eres soltero, un nombre junto al suyo en una lista de grupo es The One.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Tienes el poder emocional para sacudir las conexiones que pueden permitirte establecerte en algo más igualitario y honesto, pero apégate a una visión de un futuro positivo, en lugar de un pasado negativo. Tu zona musical es única y una melodía que permanece en tu cabeza puede ser un éxito mundial.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): La imaginación de la luna se combina con el aprendizaje del amor de Venus para ayudarlo a ver cómo podría ser un futuro de pasión comprometida, y ahora puede aspirar a ello. Si eres soltero, esto significa darle una segunda oportunidad a una cita "H" anterior. La fortaleza de tu familia es encontrar la diversión, pero demuestre que también puede ser serio.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Es un momento para la independencia y la aventura, ya que te destacas entre la multitud y pasas un proceso de evaluación del que tal vez ni siquiera te hayas dado cuenta con gran éxito. El hábito de dejar de soñar demasiado o esperar demasiado termina cuando el calor del planeta calienta su gráfico. Pero su habilidad clave es estar siempre listo para aprender.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Hay un hilo fuerte de unión en su gráfico, pero también una racha sexy de rebelión que lo convierte en un prospecto fascinante en términos de trabajo y amor. En cuanto al dinero en efectivo, es importante dar a sus vistas tanto tiempo de emisión como a los demás, ya que puedes conducir a soluciones compartidas inteligentes. El factor suerte combina tres fechas de nacimiento.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): El hecho de que un equipo de dos o más siempre haya sido de cierta manera no significa que no pueda cambiar.

Puedes ver cómo y averiguar cuándo. La luna y Venus son las encargadas del amor y te recuerdan decir lo que te gusta y lo que no.