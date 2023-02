Horóscopo de hoy 11 de febrero para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Puedes echar un vistazo a tu círculo social y darte cuenta de quién puede estar tomando más de ti de lo que se merece: evalúa qué puedes hacer al respecto. Unir fuerzas con un amigo que siempre te ha apoyado puede ser un movimiento positivo para tu carrera. Una romántica luna en pareja te espera.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Esta será una mañana para abordar tareas difíciles, liberando la última parte del día para la unión sexual. Así que limpia tu agenda y deja espacio para las sorpresas amorosas. Saturno estabiliza una ambición de mucho tiempo que puede haber tambaleado esta semana pero que, finalmente seguirá por buen camino.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Tienes una de las mentes más vívidas del zodíaco y tus ideas fluyen con rapidez, así que prepárate para atrapar las que creas que pueden llegar más lejos y llevarlas a cabo. Este puede ser un día decisivo para ejecutar un plan de viaje, ya que alguien vendrá a querer que cambies de idea y será un momento de ahora o nunca.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Es posible que te sientas renovado a través de un nuevo estilo, este cambio es lo que necesitas. Si estás en una relación, el maestro de la mente Mercurio te ayudará a calmar las emociones para que encuentres las palabras correctas y, finalmente, decir cómo te sientes. Para esta noche puedes estar haciendo una pregunta que hace mucho tiempo te daba vueltas y su respuesta será afirmativa.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Aplicar reglas prácticas al romance puede no ser tu estilo habitual, pero hoy tienes el planeta lógico a bordo, planificando con anticipación tus pasos. Parte de esto puede ser aprender a poner límites que encajen contigo. Si eres soltero, esto puede incluir eliminar estándares que son demasiado exigentes.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Una nueva forma de ganar dinero puede aparecer en tu radar zodiacal. Las puertas que han estado cerradas por más tiempo del que te gustaría, pueden comenzar a abrirse nuevamente. En cuanto al amor, todavía tienes fuertes vibraciones matrimoniales de Venus y pronto estarás listo para dar el primer paso un "para siempre".

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Pasarás el tiempo de la mañana pensando en lo que más quieres para ti en este momento, y luego colocar las piezas en un lugar que pueden ayudar a que esto suceda. Mercurio agrega realismo a lo artístico y detectarás una brecha en el mercado para tus habilidades creativas únicas. Caminar una nueva ruta puede conducir a un nuevo romance.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Puedes mostrar tus sentimientos de manera muy efectiva, pero nunca es fácil hablar de ellos, sin embargo, con la luna de hoy, podrás hacerlo. Mantén las palabras simples, pero demuestra que estás decidido a que te escuchen. Porque sabes que expresar en tu relación es necesario para que no se ahogue el amor.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Ese narrador que llevas dentro está listo para salir a la superficie. Compartir tus ideas con alguien de confianza puede ser un paso positivo. Pero al final, eres tú quien tiene que hacer el trabajo, así que empieza lo antes posible. En lugar de buscar afuera e intentar que el amor te sostenga, cultiva la confianza en ti mismo y reconoce tu derecho a ser feliz.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Un legado de dinero, pertenencias o tal vez una cierta forma de ver el mundo llegará a ti. Mercurio te ayudará a aprovechar al máximo este regalo. Un momento en el que sientes que no encajas del todo puede suceder esta semana pero Saturno mantendrá la situación a un ritmo manejable.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): El brío de Mercurio llega a tu signo durante las próximas semanas y esto es un regalo en términos de confianza. También tendrás la capacidad de romper las barreras de otras personas y obtener respuestas. Un boleto de viaje no utilizado puede vincularse a tu suerte.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Hay riqueza lunar en tu enfoque emocional y esto puede llevarte hacia el perdón. Esta debe ser solo tu decisión, no algo a lo que te empujen.

Puedes decir que no si aún no estás listo. Con Júpiter activando la suerte en el dinero, este es un día en el que podrían duplicarse tus ingresos.